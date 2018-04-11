這麼好康！廈門惠台出爐 特優人才最高每年給約700萬台幣

大陸 2 月祭出惠台 31 項政策後，聯合新聞網報導，先開出第一炮的廈門市，推出 60 項配套措施：包括每年為台灣人提供至少 5000 個就業和實習機會，且與當地人民享有相同的就業及見習補貼。

如果是碩士以上、工作滿一年後，可補貼人民幣 3 萬元（約台幣 14 萬），博士則可補貼人民幣 5 萬元（約台幣 23 萬）。延攬台灣特聘專家，特優人才每年給 30 萬人民幣（約台幣 140 萬），最高可達 150 萬（約台幣 700 萬）補助。甚至提供減免 5 項喪葬服務費，由生到死無所不包。

報導指出，這次廈門 60 條措施分 5 大部分 60 條，比國台辦 31 項對台措施更增加，並具廈門特色，包括青少年，中小學，科研機，高教，企業在兩岸合作培育人才，給予學生學習，實習就業創業的等同國民與廈門市民的待遇與特別優惠，獎勵首次的廈門或碩士學位以上人才，給予交通，生活補貼。台胞有碩士以上學位者可參加市區事業單位編內工作考試成為員工。給予各種醫療養老保險，提供減免 5 項喪葬服務費。

關於台灣人在廈門學習實習方面，包括：台灣學生在市、區教育部門的指導下統籌安排就學。在部分市屬一級達標學校初中部每年預留一定名額招收台生。在廈門中小學設立台灣學生獎學金。在廈門各高校設立台灣學生助學金專門帳戶。

鼓勵企業提供更多工作機會，提供台生實習見習，並參照廈門畢業生見習補貼標準，給予台生實習見習補貼。並有人民幣每月 500 元的租房補貼，限一年。從境外首次到廈門參加實習見習（1 個月以上）的台生，給予一次性交通費補貼人民幣 2000 元。

廈門就業創業方面，包括：廈門市每年為台灣人提供不少於 5000 個就業和實習崗位。具有全日制碩士研究生以上學歷的台灣人，在廈門工作滿一年後，碩士（不超過 35 歲）每人人民幣 3 萬元、博士（不超過 40 歲）每人 5 萬元人民幣，發放一次性生活補貼。

另外，鼓勵台灣人參評廈門市的特聘專家或特聘專業人才。對台灣特聘專家聘期 3 至 5 年，按每年人民幣 20 萬元，最高補助人民幣 100 萬元，特別優秀的可提高到每年人民幣 30 萬元、總計最高人民幣 150 萬元。

在台灣地區獲得教師資格證的台灣教師，可以透過特聘、購買服務、短期雙向交流等方式，在廈門的幼兒園和普通高中從事音樂、體育、美術學科教學工作。大力吸引台灣專家、學者、教師到廈門的大學、職業院校從事專業學科教學工作，在台灣地區取得的學術成果可納入工作評價體系。