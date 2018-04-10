川普是否拿台灣卡對戰中國？分析師：中美貿易談判恐更複雜

美國政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）週一公布一份報告，中美貿易戰下一個關鍵點可能在台灣。

報告指出，美國川普總統近日來一系列的動作有親台的意味，包括核准銷售武器到台灣、 認命國安顧問波頓（曾在台灣採取強烈的親台政策），以及鼓勵美國和台灣官員之間的訪問，這些已經引起中國當局的不滿，恐影響中美貿易談判。

「北京當局可能對在中國的美國公司施加更多壓力，迫使他們遵守一個中國的原則，即不承認台灣是一個獨立的國家，否則這些公司恐面臨關閉或罰款的風險。」 - 歐亞集團

歐亞集團分析師在報告中指出，雖然中美貿易和一個中國原則是兩碼子事， 但倘若美國親台，恐怕很難切割兩者。

「華府對台灣的新動作恐會讓中美關係更複雜，使雙方更難在貿易上達成協議。」

「中國方面也正在激烈討論，美國是否將台灣作為貿易爭議的籌碼，或者美國只是基本上對台灣採取不同的做法。」

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這問題可能也會影響在北韓的情況，因為華府仍需要北京當局協助制衡這核武國。

川普親台動作頻頻

總統蔡英文去年宣布「潛艦國造」正式啟航，本月 7 日，針對台灣無研製能力的「紅區」裝備，美國國務院已經核准對台輸出，對此，中華民國總統府特地發表感謝。路透社報導，北京當局反對此舉，要求美國「與台灣停止一切形式的軍事聯繫。」

外界預期，本週開始上任的波頓將加強與台灣政府的聯繫。

歐亞集團分析師指出，波頓「曾主張利用『台灣卡』來對抗中國，例如透過升級美國在台協會 (AIT) 的地位、邀請台灣總統到美國，最終恢復全面的外交承認等。」

根據外交政策研究所（FPRI）研究員 Thomas Shattuck 的說法，AIT 新館預定今年稍晚開放，屆時波頓可能出席，「這是他秀出台灣烙印的好時機（也可激怒中國），並在他任職初期進行良好的公關之旅。」

雖然歐亞集團分析師不認為波頓的建議對川普會有多大吸引力，但他們相信波頓會利用這個機會將台灣議題擺到川普的議程上。

美國國會通過《台灣旅行法》解禁所有層級官員們的交流互訪，川普亦於 3 月中旬簽署，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，稱其嚴重違反「一個中國」原則和中美三個「聯合公報」規定。

其他友好動作例如，川普當選後，曾於去年 12 月與蔡英文通電話，事後甚至表示不排除檢討現行的「一個中國」政策。美國國會通過「2018 財政年度國防授權法案」，內容包括強化與台灣的國防合作，例如允許美國、台灣軍艦泊靠對方港口。

川普下一步可能還會推動台灣加入 WHA、WHO 等，過去美國曾支持台灣加入，但到了親台川普團隊上任後，呼聲更大。

中國可能如何報復

香港中文大學客座教授 Willy Lam 認為，短期內北京將加大對台灣的軍事恐嚇力度，可能包括用中國海軍船隻環遊該地區，或者假意入侵台灣沿海島嶼入侵等。還有採取外交方式孤立台灣。

歐亞集團的報告指出，北京當局也有可能瞄準在中國的美商公司，用關閉營業或罰款的方式逼迫他們遵循一個中國原則，例如北京當局今年對萬豪酒店 (Marriott) 開罰，就是因為該連鎖酒店企業將香港和西藏列為在線調查國家。