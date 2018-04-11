拍板！日本明年開徵「出境稅」 每人1000日圓

日本國會 11 日通過，將對日本出境人士開徵國際觀光旅客稅，每人 1000 日圓，訂於 2019 年 1 月 7 日開徵。

《共同社》報導，無論外國人或日本人，只要年滿 2 歲，明年起出境日本，每人都要繳 1000 日圓的稅，徵收方式，將透過附加在機票、船票價格內收取。

這筆新徵的稅收，將用於機場出入境審查的臉部辨識系統，及強化文化財及國立公園的觀光資源等方面，旨在「為實現舒適旅行而完善環境」、「提升體驗型觀光的滿意度」和「加強有關日本魅力的宣傳力度」3 大領域。

日本政府預估，到明年 3 月底（日本年度結束日），2018 年度可徵得 60 億日圓；從 2019 年度開始，每年約可徵收約 400 億日圓。

日本政府日前也提出，計畫 2020 年增加訪日觀光客達 4,000 萬人次目標、消費額達 8 兆日圓的目標，希望利用新稅帶來的財源，進一步吸引遊客前往日本各地。

先前日本消費稅提高至 10%，台人赴日市場依舊暢旺，網友對開徵新稅反應淡定，認為 1000 日圓的新稅並不離譜，換成台幣約 270 元，「會去的還是會去」、「比去墾丁當盤子好」。

觀光局認為，初步評估可能對搭乘低成本航空（或稱廉航）赴日的家族旅遊，會有些許影響，畢竟廉航就是訴求便宜，家族旅遊每人加徵 1000 日圓，總體來看也是一筆開銷。