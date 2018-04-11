台股盤中─美股收高激勵 三大類股齊揚 收復月線與11000點

美中貿易戰緩和，美股收高逾 400 點，加上金融股及科技股等營收報喜，激勵台股今 (11) 日開高走高，在電子、金融與傳產三大類股齊揚下，早盤站上月線，並重回 11000 點關卡，最高落在 11016.35 點，漲逾 70 點。法人表示，台股短線仍看國際市場臉色，投資人仍需做好風險控管。

觀察盤面個股表現，台積電 3 月營收為 1036.97 億元，創歷史新高，也是台灣第一家單月營收規模衝上千億元的半導體廠，今股價以 246.5 元開高，漲逾 1%；鴻海 3 月營收 3491.55 億元，年增 2.2%，為歷年同期的次高，股價也開高走高，漲逾 1%。

鴻海相關權證。資料來源：鉅亨網整理。

金控第 1 季繳出單季破千億元亮眼成績，年成長近 8 成，其中獲利前四強國泰金、富邦金、新光金和中信金獲利均突破百億元。金融股今漲跌互見，其中新光金漲逾 2% 最為強勢，其餘國泰金、富邦金、中信金、第一金、玉山金均呈現漲勢，兆豐金、華南金、開發金、永豐金則呈跌勢。

被動元件股部分，國巨、信昌電、大毅、立隆電、禾伸堂等 3 月營收均創新高，不過股價今各自表態，其中國巨漲逾 1%、信昌電漲近 1%、大毅漲近 4%，禾伸堂、立隆電則呈現下跌。

至於傳產股台塑四寶部分，台塑、南亞、台化首季稅後純益均大幅成長，分別年增 20.2%、23.9% 及 10.8%，惟台塑化年衰退近二成。今台塑四寶股價漲跌互見，台塑、南亞、台化下跌，台塑化則漲近 1%。

法人表示，美中貿易戰不確定性，持續造成全球市場波動，不過全球景氣持續擴張，加上科技創新，可望推動全球股市向上。進入第二季，盤面將回歸基本面，預期財報績優生將成市場資金焦點。