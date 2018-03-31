大聯大去年EPS 4.1元 創7年新高 法人看好今年業績將再提升

大聯大 (3702) 日前公布去年財報，去年全年稅後純益 73.07 億元，每股純益 4.1 元，創下 7 年來新高。法人預期，因 4G、3G 等智慧型手機，及 3C 等產品持續成長，大聯大今年業績有望再向上提升。大聯大去年總營收 5,325.09 億元，營業毛利 221.51 億元，毛利率 4.16%，營業淨利 99.53 億元，營益率 1.87%，稅前盈餘 88.8 億元，稅後純益為 73.07 億元，年增 37.5%，每股純益為 4.1 元，是 2011 年以來的最佳表現。



大聯大去年第四季稅後純益 16.44 億元，季減 18.8%，前一年同期因認列樂視虧損，在基期較低下，去年第四季獲利年增率達 386%，單季每股純益 0.9 元，略低於前一季的 1.11 元，主要因步入傳統淡季。



法人認為，以台股而言，半導體通路商中，幾乎只有市場規模前三強較具競爭力，因此，大聯大在今年仍保有競爭優勢。



另外，過去帶動半導體通路商出貨動能的手機市場，今年雖已有趨緩跡象，不過，法人預期，人工智慧、電動車相關等新應用持續增加，加上 4G、3G 等智慧型手機、無線寬頻、雲端伺服器等 3C 產品持續成長，預估大聯大今年業績仍會表現優異。



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