港美息差拉大誘發套利交易 港匯低見7.8497

香港拆款利率進一步回落，拉闊港美息差，港匯昨 (10) 日再創 2005 年實施雙向兌換保證以來新低，在晚上近 8 時，最低曾見 7.8497，只差 3 點子便觸及 7.85 的弱方兌換保證水平。銀行界人士指出，金管局有能力承接市場的港元賣盤，令港匯回穩，相信若觸及 7.85 水平，對市場亦只會造成短暫的心理影響。

港匯昨日繼續在貼近 7.85 水平上落，至晚上近 8 點曾低見 7.8497，是 2005 年實施雙向兌換保證以來新低。截至晚上 10 時，港匯報 7.8494，仍相當貼近 7.85 水平。

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港元拆款利率自 3 月季結後持續回落，其中隔夜拆款利率跌穿 0.1%，昨日報 0.08714%；港元 1 個月拆款利率報 0.85543%，較上日再跌 0.026%。

(圖：香港財資市場公會)

《星島日報》引述花旗私人銀行亞太區投資策略師張敏華表示，港匯持續逼近 7.85 水平，主要是港美息差拉闊，誘發套息交易活動，而非香港經濟轉差惹來外資狙擊。她指，金管局多次重申當港匯觸及 7.85 水平時，會買港元、賣美元，相信金管局有能力令港匯回穩，但屆時港匯會回升至甚麼水平，則需要視乎金管局出手的力度。

每逢港匯逼近 7.85 水平，市場均憂慮出現走資疑雲。張敏華指，若港匯觸及 7.85 水平，對市場會造成心理影響，或連帶影響股市波動，但觀乎近日市場焦點仍然較大程度受中美貿易戰發展所影響，相信港匯走弱對市況的影響短暫。

她進一步表示，當金管局買港元、賣美元後，收緊資金流動性，相信香港將需要追貼美國升息步伐。

不過，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，全球利率皆向上，並不只是香港拆款利率上升，資金持續流入香港，而銀行體系結餘充足，暫時香港不用跟隨美國升息步伐跟得太貼，但下一階段利率會否趨升，目前還很難說。