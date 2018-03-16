美銀美林：港匯看貶 800億港元資金將竄逃

美銀美林昨（15）日發表報告指出，預計港元兌美元將於第 2 季觸及 7.85 的弱方兌換保證水準，並可能觸發港元 800 億元資金流出，並預測，香港銀行最快今年第 4 季調高貸款基準利率。

報告指出，港股欠缺大型招股活動，加上金管局不增發外匯基金票據，將使港幣走弱，目前香港銀行體系結餘大約 1,800 億港元，估計要等到金管局「吸走」800 億港元，將總結餘降至 1,000 億港元，才會對銀行同業拆息帶來有意義的影響，令港元利率與美元利率匯合。

美林美銀預料，港元首次觸及 7.85 後的 1 至 2 個月內，金管局便會出手，賣美元買港元。

美銀美林新興亞洲外匯策略師 Ronald Man 表示，過去當資金流入港幣並令港幣匯價觸及 7.75 強方兌換保證時，金管局曾經在一個月內注入相若規模的港幣。

自 2008 年 11 月開始，香港主要銀行滙豐的最優惠利率一直在 5%。美銀美林預測，銀行可能於今年第 4 季至 2019 年第 1 季上調最優惠利率，這將是自金融危機以來，香港首次調高最優惠利率。

美銀美林認為，今年下半年香港住宅房市可能出現顛簸，原本預期全年房價升幅為 0% 至 5%，現上調至 5%，該行也認為，隨著港元弱至 7.85 及拆息明顯上升，港股將更為波動。