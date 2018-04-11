祖克柏首日聽證：仍會提供廣告支持的免費服務，願意接受「正確的監管」

摘要：全球最大社交媒體 Facebook 創始人兼 CEO 祖克柏周二參加美國參議院司法與商業委員會的聯席聽證會，宣讀聲明「認錯」，並認為靠廣告支持的免費版 FB 服務對全球用戶依舊最佳。他解釋稱沒有第一時間將泄露門上報 FTC，是由於錯誤相信了劍橋分析公司已刪除數據。FB 收漲 4.5%，創 2016 年 4 月 28 日以來最大單日漲幅。

全球最大社交媒體 Facebook 的創始人兼 CEO 祖克柏本周首次親自出席聽證會，就數據泄露門和 2016 年俄羅斯干擾美國大選等關鍵話題，面對美國國會兩院的輪番拷問。

周二參加參議院司法與商業委員會的聯席聽證會之前，祖克柏在 Facebook 上「曬照」國會山並稱，Facebook 認識到需肩負更廣泛的責任，不能光建造工具，還要確保這些工具被正確地使用。祖克柏承諾，會盡己所能令每個人都能與關心的人在 FB 上聯繫，同時確保為世界帶去正能量。

首日聽證會在美東周二下午 2 點半開始，參議院司法委員會主席 Chuck Grassley 在開幕辭中表示，本次聽證將涉及一系列話題，包括數據隱私、網路安全、消費者保護和美國聯邦貿易委員會 FTC 等。他認為，科技界有責任回應公眾對數據隱私與安全日益增長的擔憂，「現狀需要打破」。

本周祖克柏的聽證會被美國科技界廣泛關注，包括 2016 年美國總統民主黨競選人 Bernie Sanders 等多位參議員都表示，推特、蘋果、谷歌、亞馬遜等科技巨頭都收集了大量用戶數據，國會必須決定是否以及如何強化網路隱私標準，確保為消費者提供足夠的透明度來作出知情決策。

祖克柏在回答問詢前，先宣讀了昨日發布的文字版聲明。祖克柏聲明的關鍵詞是「認錯」，承諾決不允許廣告商和開發者的利益凌駕於 FB「連接所有人」這一使命之上。當然，聲明也包含了 FB 作為社交媒體巨頭帶來的社會紅利，以及自己不想放棄公司控制權的願望。

在聽證會問答環節，祖克柏重申了通過廣告獲利的商業模式是「連接所有人」的最好途徑，認為未來還是會有一款 FB 版本是免費的。理由之一是全球很多人沒錢付費訂閱 FB 服務，而且用戶的整體反饋是喜歡有相關度的廣告，並非一點廣告都不願意看見。

Facebook 首席營運官（COO）Sheryl Sandberg 在接受 NBC 採訪時表示，若要完全阻止社交媒體平台通過個人數據創收，用戶就需要為這種特權付費，用訂閱費來代替廣告收入。不過祖克柏在首日聽證會上稱，他和其他高管認為訂閱不是最好的模式。

參議員不僅表達了想要「數據外洩門」的始作俑者劍橋分析公司出席聽證會的訴求，還詢問 Facebook 為何不及時將 2015 年就發現的泄露事件向 FTC 反映。對此祖克柏的解釋是：公司錯誤地相信了劍橋分析公司已經刪除數據，認為已處於「過去式」就沒上報。

FTC 非常罕見地在 3 月 26 日發布聲明，證實正對 FB 數據外洩門展開非公開的調查。2011 年 FB 曾與 FTC 達成和解協議，承諾要更好保護用戶的個人數據隱私。FTC 調查的消息公布後，FB 股價曾跌至八個月盤中新低，有分析擔心公司將最高被罰款上兆美元。

在首日聽證會上，祖克柏也回答了有關 2016 年俄羅斯通過社交媒體廣告投放干擾美國大選的問題，不過他稱公司正配合特別檢察官穆勒的保密調查，無法透露更多內容。他承認對美國大選發生「通俄門」的排查不好，僅關閉了不到 500 個帳戶，但 2017 年法國大選時還能關閉 3 萬個帳戶之多。

他也針對參議員們關心的話題，承諾將更好地守衛 2018 年美國國會中期選舉的社交媒體廣告投放，不會讓別有用心者隨意操縱民意。祖克柏還否認 FB 處於行業壟斷地位，並稱願意接受「正確的監管」。有參議員詢問，FB 是否願意依據未來可能的法律，轉變為「用戶自願加入」（opt-in）模式，而非用戶根據個人數據的使用情況「自願退出」（opt-out）模式，祖克柏稱需考察法律細節。

在祖克柏參加聽證會期間，Facebook 和美國一眾科技巨頭股價均報上揚。據財經媒體 CNBC 觀察，祖克柏聽證會開始時 FB 漲 2.5%，聽證會一小時後漲 5%，創兩年來最大單日盤中漲幅。FB 周二收漲 4.5%，重返 165 美元上方，創 3 月 22 日以來最高，仍比 2 月 1 日的歷史新高 193.09 美元跌近 15%。

隨著聽證會繼續，FB 盤後由微漲轉為微跌近 0.3%。彭博社分析稱，首日聽證會沒有令祖克柏過於不適，他的話跟財報電話會上對記者和投資者所說差別不大。參議員們看起來在認真傾聽，而不是頻繁打斷他的回答。聽證會一小時後沒有跡象顯示，立法者將用特別嚴厲的監管行動來針對 FB 或整個科技界。

美國科技股周二普漲，蘋果收漲 1.88%、谷歌母公司 Alphabet 收漲 1.61%、亞馬遜收漲 2.14%、推特收漲 5.43%。推特在小扎聽證會期間盤中一度漲超 7%；標普科技指數曾觸及盤中高點 1156.73，漲幅達 2.6%。

祖克柏還將於美東周三上午 10 點出席眾議院能源與商業委員會的第二場聽證會。市場除了關心 Facebook 正在遭遇的創立以來最大危機，還擔心這場信任危機可能重塑整個網路行業。英國隱私監督部門資訊專員辦公室（ICO）近日表示，Facebook 備受爭議的「數據門」事件會改變網路行業的遊戲規則。

『新聞來源／華爾街見聞』