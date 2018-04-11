富士高(00927-HK)正就證監研訊尋求法律意見

富士高實業(00927-HK)公布，獲證監會通知，已在市場失當行為審裁處對該公司展開研訊程序，指其沒有在合理地切實可行的範圍內，盡快披露有關停止為一個主要客戶生產音響耳機的內幕消息。證監會亦因為富士高主席、行政總裁及執行董事楊志雄及首席財務總監、公司秘書及執行董事周麗鳳的罔顧後果或疏忽行為，導致富士高涉嫌違反法定企業披露制度下的規定，而在審裁處展開對他們的研訊程序。

根據證監會於2018年4月3日送達公司的通知，其中包括，證監會有以下發現，其中一項為於2014年4月12日，公司的一名主要客戶通知公司附屬公司，表示將停止採購該附屬公司為該客戶製造的一款音響耳機，而集團於2013年及2014年的收入約有10%及14%是來自製造該音響耳機所產生的收入。停止採購事件屬證券及期貨條例第307B條所指的「內幕消息」，且楊志雄及周麗鳳分別在或大約在2014年4月12日及2014年4月16日知悉該內幕消息；停止採購事件於2014年6月6日向公眾披露，且公司及其高級人員在向公眾披露該內幕消息方面出現重大延誤；楊志雄及周麗鳳作為公司的高級人員，若公司違反披露規定是由兩人罔顧後果或疏忽的行為導致，或兩人沒有不時採取一切合理措施以確保有妥善的預防措施防止該項違反，則兩人本身亦屬違反披露規定。

該公司、楊志雄與周麗鳳正在就上述通知尋求法律意見，而研訊預期將不會對集團的業務營運產生重大影響。

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