山林水首季營收10.1億元創新高 年增逾5成

環境工程業者山林水 (8473-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 3.23 億元，月減 2.17%，年增 28.44%，累計首季營收首度突破 10 億元大關，以 10.1 億元創新高，季增 16.49%，年增 55.03%。

山林水主要受惠旗下水務工程及操作維護專案的穩定挹注，以及新增的事業廢棄物處理業務開始認列收入，帶動山林水今年以來的單月營收都維持在 3 億元之上，也推升首季營收衝破 10 億元大關。

山林水近年積極跨足事業廢棄物處理、污泥回收再利用、土壤復育、生質能等循環經濟領域，期成為全方位的環境工程公司，而在收購的底渣處理業力優勢公司後，正式展現營收貢獻後，不僅繳出轉型的第一張成績單，更激勵公司營收動能同步轉強。

今年第 1 季山林水再取得「彰化鹿港福興污水下水道系統」統包案，及擁有執行 13 座污水處理廠之操作維護營運案。公司指出，由於水處理業務穩健發展，底渣處理與再利用業務可拓展的商機仍大，再加上土污整治復育、污泥回收再利用等布局都將陸續進入收成階段。

山林水去年財報營收 27.51 億元，毛利率 29.54%，年減 9.33 個百分點，稅後純益 4.12 億元，年減 15.62%，每股純益為 3.12 元。山林水股價今天盤中以 78.5 元創新天價，收盤報 74.1 元，較前一日下跌 1.5 元或 1.98%，成交量 1355 張。