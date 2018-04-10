聯發科3月營收回升達201.1億元 Q1創11季新低

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(10)日公告 3 月營收，達 201.1 億元，月增 58.24%，年減 3.4%，創下近 4 個月高點，第 1 季營收為 496.54 億元，較第 4 季下滑 17.8%，較去年同期也下滑 11.46%，創近 11 季以來新低。

聯發科第 1 季進入營運淡季，1、2 月營收逐月下降，2 月更掉到僅 127 億元，創 3 年來低點，不過所幸 3 月隨著工作天數回升，加上客戶基本庫存備貨需求帶動，營收動能回溫，也使整季表現達陣法說預期。

聯發科 3 月營收重回 200 億元以上，達 201.1 億元，月增 58.24%，年減 3.4%，創下近 4 個月高點。

聯發科第 1 季整體營運仍平淡，其中手機晶片加上平板晶片，出貨目標 7500-8500 萬套，較第 4 季 1.1-1.2 億套大幅減少，第 1 季行動通訊產品與新世代成長型產品皆同步向下修正，影響整季表現。

聯發科日前發表新款手機晶片 P60，市場傳該顆晶片陸系手機客戶導入情形順利，同時也因採用台積電 12 奈米製程生產，成本結構更有利，有助聯發科拓展市場占有率的同時，維持獲利表現。

聯發科今日也宣布推出首款 7 奈米 Finfet 矽認證的 56G PAM4 SerDes 矽智財 (IP)，持續強化 ASIC 領域的布局腳步，也將有助整體表現。