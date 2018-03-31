山林水去年EPS 3.12元 今年仍有營運成長動能

環境工程業者山林水 (8473-TW) 今 (31) 日公布去年財，報稅後純益 4.12 億元，年減 15.62%，每股純益為 3.12 元，山林水今年還有多個地區專案工程將入帳，營運動能看俏。

山林水去年財報營收 27.51 億元，毛利率 29.54%，年減 9.33 個百分點，稅後純益 4.12 億元，年減 15.62%，每股純益為 3.12 元。

山林水去年第 4 季營收 8.67 億元創新高，毛利率 27.41%，季減 3.1 個百分點，年減 10.14 個百分點，單季稅後純益 1.02 億元，季增 22.21%，年減 23.32%，每股純益 0.78 元。

山林水去年獲利較 2016 年下滑，公司指出，因專案工程分期興建認列差異以及子公司尚未進入營運期，導致營業成本增加。

展望今年，山林水總經理吳人傑指出，公司有包括龍潭、台中外埔、彰化及屏東等地的專案工程都將完工，可望帶動營收成長。

山林水去年年營收比重，來自水處理工程貢獻占比達 50%，來自服務特許權收入與水處理操作維護之營收占比分別為 21%、28%，平均毛利率為 29.54% 同時，山林水今年第 1 季取得「彰化鹿港福興污水下水道系統」統包標案與營運操作案，規模達 6.47 億元，可逐步認列營收。

山林水去年 12 月起正式認列力優勢公司的垃圾焚化底渣處理收入，支撐營收成長，山林水營收來源也從「水處理工程專案」、「服務特許權收入」、「水處理操作維護」，新增第四塊「事業廢棄物處理收入」貢獻。

山林水目前水務工程業務持續穩健發展，一般事業廢棄物處理業務也開始產生營收貢獻，另外對餐廚處理與售電等業務、土污整治與復育及污泥回收再利用等布局也將陸續進入營運收成階段。