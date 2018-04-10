正恒國際(00185-HK)10.94億元投得河南鄭州惠濟區兩幅地塊

正恒國際(00185-HK)公布，于2018年4月10日，公司間接全資附屬公司河南華府分别以代價人民币約6.35億元和人民币約4.59億元成功于鄭州市國土資局提呈出售所舉辦的土地拍賣會中投得二幅地塊(即地塊I及地塊II)的國有土地使用權。

地塊I位于中國河南省鄭州市惠濟區新城路南、新西街東，用地面積為79,585.58平方米，許可容積率為不低于1.0和不高于3.3。地塊I指定為住宅用地，使用年限為70年。

地塊II位于中國河南省鄭州市惠濟區幸運路南、新西街東，用地面積為63,391.95 平方米，許可容積率為不低于1.0和不高于2.5。地塊II指定為住宅用地，使用年限為70年。

另外，于2018年4月10日，正商與河南華府訂立二份貸款協議提供予河南華府每筆分别約為人民币6.35億元(用于地塊I) 及人民币約4.59億元(用于地塊II)的財務資助。

董事會相信，該收購事項符合集團擴大于中國河南省及其他一、二線城市發展的策略。

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