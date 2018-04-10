彭博：美中貿易談判破裂 衝突點在「中國製造2025」高科技業

據《彭博》引述知情人士說法，由於美國政府要求中國減少對高科技行業的支持，中國並不同意，上周美中兩大經濟體的貿易談裂最終破裂。

知情人士說，北京政府提出可以向美國進口更多的液化天然氣、農產品、半導體和奢侈品，來減少貿易逆差 500 億美元。此外，中國也願意開放金融，允許更多美國公司進入中國蓬勃的電子商務領域。

但美方隨後要求，中方要停止補貼與「中國製造 2025」戰略相關的行業，遭到北京拒絕。

美國之前指責，中國利用這項政策，迫使外國企業在機器人、航空太空及人工智慧等領域轉讓技術。

知情人士說，劉鶴向美方表示，如果美國總統川普想來一場貿易戰，習近平也準備好反擊。中國對後續談判持開放立場，但在目前條件下，不會主動要求談判。

儘管談判破裂，在周二博鰲論壇開幕式上，習近平提出了四大開放舉措，表示會擴大中國的開放力道。習近平提出的四項重點包括：大幅開放市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強智慧財產權保護及主動擴大進口。習近平還呼籲各國出口高科技產品到中國，這是中美間一大爭議。

中國官媒在習近平演講後發表評論指出，中國擴大對外開放絕不會以犧牲國家利益為代價，政府將繼續支持「中國製造 2025」戰略。

國務院新聞辦公室未回復《彭博》關於談判的傳真提問，白宮對細節不予置評。不過一位政府官員表示，中國應該改變行為，並採取行動改變與美國的貿易關係。

中國外交部發言人耿爽周一表示，這場貿易衝突是由美國發起，美國一方面揮舞貿易制裁大棒，同時表示他們願意談判，但他不確定美方在這方面採取了什麼行動。