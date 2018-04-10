習近平言論緩解貿易戰疑慮 國際油價一度觸及4/2以來高點

中國國家主席習近平表示，將擴大對外開放，推動貿易、投資自由化，維護多邊貿易體制；消息一出，緩解了市場對美中貿易戰的疑慮，週二 (10 日) 國際油價走揚。

根據 Investing.com 報導，美東時間週二凌晨 4 點，西德州中級原油期貨上漲 81 美分 (1.3%)，至每桶 64.22 美元；布蘭特原油期貨上漲 88 美分 (1.3%)，至每桶 69.53 美元，兩大原油期貨稍早一度觸及 4 月 2 日以來新高。

習近平週二於博鰲亞洲論壇年會指出，中國將大幅放寬市場准入，擴大進口，創造更具吸引力的投資環境，並強化智慧財產權保護。

習近平強調，對外開放「宜早不宜遲，宜快不宜慢。」

習近平的說法，緩解了市場對美中貿易戰的疑慮，亞股應聲走揚、美股期指上漲。

週一油價上漲逾 2%，週二似乎有望維持漲勢；不過，市場仍密切關注美國原油庫存最新數據。

美國石油學會 (API) 將於美東時間週二下午 4 點 30 分，公布週報；外界預估，美國原油庫存將增加約 20 萬桶。

許多分析師與交易員皆示警，美國頁岩油大量增產，恐使石油輸出國組織 (OPEC) 的減產協議效果大打折扣。

其他能源交易方面，汽油期貨上漲 1.1%，至每加侖 2.001 美元；加熱用燃油上漲 1.2%，至每加侖 2.020 美元。

天然氣期貨價格上漲 0.2%，至每百萬英熱單位 2.698 美元。