「比特幣」推特賬號神秘消失36小時

摘要：推特上的 @Bitcoin 今年以來再度被封，復活後的 @Bitcoin 一度掉粉 75 萬。陰謀論紛紛不絕，甚至有人懷疑，推特 CEO 支持核心比特幣，所以封停了支持比特幣現金的 @Bitcoin。

4 月 8 日，推特一度關閉了匿名用戶營運的 @Bitcoin 帳戶，這已經是今年以來第二次。

這一帳戶目前已經恢復正常，但營運者似乎對封禁賬號非常不滿。恢復後的 @Bitcoin 稱，自己在兩天前發現這一帳戶遭到封禁，帳戶恢復正常時，@Bitcoin 一度掉粉 75 萬。

推特隨後緩慢恢復了該賬號的粉絲，目前該帳戶粉絲數目已經回到封禁前的 82 萬。推特回應 @Bitcoin 遭到封禁稱，不會對個別帳戶置評——「屎一般的回覆」（Bullshit），復活後的 @Bitcoin 稱。

比特幣早期投資者、比特幣現金支持者 Roger Ver 曾被認為是這一賬號的營運者，但他在 @Bitcoin 被封後澄清，賬號的所有者是 2009 年參與到比特幣投資的比特幣現金投資者。

尚未有跡象顯示這一賬號觸犯了推特的哪些條例，陰謀論紛紛不絕。@Bitcoin 這一帳戶支持去年 8 月比特幣分叉後的比特幣現金（BCH），由 Bitcoin Core 開發團隊維護的比特幣為 BTC。

比特幣現金（BCH）與比特幣（BTC）的支持者一向競爭激烈。The Verge 報導稱，部分 BCH 支持者認為，BTC 的支持者可能向推特發送垃圾郵件或是騷擾，導致 @Bitcoin 帳戶被封。

還有觀點認為，Twitter 首席執行官 Jack Dorsey 支持比特幣原始開發團隊，而 Jack 在今年 3 月向 BTC 初創公司 Lightning Labs 投資了 250 萬美元，所以推特官方暫停了（支持比特幣現金的）@Bitcoin 的該帳戶。

網路巨頭今年以來紛紛採取措施，嚴格限制加密貨幣的欺詐推廣。Facebook 在 1 月率先宣布禁止在該平台上發布加密貨幣相關的廣告，谷歌在 3 月公告稱將自 6 月起，禁止推廣加密貨幣相關產品。推特也在 3 月底開始屏蔽與加密貨幣相關的廣告，但未設定針對加密貨幣的條例。

『新聞來源／華爾街見聞』