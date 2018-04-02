Q1比特幣價格腰斬 加密貨幣總市值蒸發近6成

根據 Bitcoin.com 週一 (2 日) 報導，2018 年迄今，比特幣價格重挫約 50%，第 1 季加密貨幣總市值，大幅下滑 59%。

報導引述 Bitstamp 網站數據稱，1 月初，比特幣價格在 1 萬 3,000 至 1 萬 4,000 美元之間，隨後便上漲逾 20%，來到 1 萬 7,500 美元左右。

接下來 1 個月，比特幣重挫約 66%，並於 2 月 6 日觸及 5,900 美元，創 2018 年以來新低紀錄；3 月份，比特幣價格略有回升，但力道偏弱，目前價格仍低於 7,000 美元。

台北時間週一下午 3 點 10 分，Investing.com 數據顯示，比特幣價格上漲逾 1%，來到 6,925.7 美元。

由 Coinmarketcap 網站數據可得知 (不包括來自韓國交易所的數據)，1 月初，加密貨幣總市值約 6,100 億美元，並於 1 月 8 日，快速成長至 8,200 億美元左右，未料之後便一路走跌。

1 月初，比特幣市值約 2,360 億美元，之後一度增至 3,000 億美元，但現在僅剩 1,150 億美元左右。

儘管價格慘跌，但比特幣在加密貨幣總市值當中的占比，依然高達 40% 以上，目前約為 45%。

雖然比特幣價格狂瀉，但仍有分析師抱持樂觀看法。Fundstrat Global Advisors 聯合創始人 Tom Lee 表示，買入並長期持有股票的投資策略，同樣適用於比特幣，即使近期加密貨幣表現不佳，也先別賣。

Tom Lee 在 1 份報告中指出，比特幣和股票非常相似，由歷史數據可看出，投資人必須對自己的投資有所堅持，否則恐錯過豐收之日。

Tom Lee 預估，比特幣將於 2018 年中旬，達到 2 萬美元，並於年底達到 2 萬 5,000 美元。