比特幣已經死了？這種唱衰論調可能是錯的

根據 Bitcoinist 報導，不少媒體宣稱，比特幣價格慘跌，「已經死了」，這類文章超過 250 篇，且持續增加，但此一觀點，可能是個錯誤。

報導稱，2010 年，比特幣價格僅 0.23 美元，當時金融時報 (Financial Times) 專欄作家 Tim Harford，便以「為何比特幣無法成為貨幣」為題，發表看空意見。

隔年，Gizmodo Australia 報導指出，「比特幣正走向死亡」，當時，比特幣價格為 7.80 美元；2013 年，在比特幣升至 111 美元的同時，紐約雜誌 (NYMag) 寫道，「比特幣已來到死神面前」。

2017 年 9 月，比特幣價格來到 4,591 美元，看跌聲浪未見停歇，Seeking Alpha 以「比特幣之死」為題，撰寫報導，表達對加密貨幣前景的消極看法。

2017 年底，比特幣飆至 1 萬 9,000 美元之上的歷史高點，不過看空意見依舊存在。

Bitcoinist 強調，無論人們喜不喜歡比特幣，它都已跨入主流市場。

然而，根據 CNBC 報導，觀察 2018 年首季數據可發現，比特幣的表現，極為「慘烈」。

CoinDesk 數據顯示，比特幣價格從 2018 年 1 月 1 日的 1 萬 3,412.44 美元，跌至 3 月 30 日的 7,266.07 美元，跌幅逾 45%。

2018 年迄今，比特幣市值已蒸發 1,149 億美元。