【華冠投顧】武傑電台:台股上市櫃公司3月財報陸續公布，下個主流誰接棒?!

◆ 箱型震盪 8

受到美股殺尾盤影響，亞股普遍黑盤開出。台股早盤下跌 - 7 點開出，隨後在股王大立光的領漲下，指數震盪走高；尾盤漲勢縮小，收盤小漲 + 33 點作收，收在 10927 點，成交量 1416 億。

區間『箱型震盪』已經來到第八集了，近期台股雖然在中、美貿易戰的紛擾下，投資人心情七上八下；但是整體來看，就如同我們先前的規劃一樣『箱型震盪』。內容上並沒有太大的改變，接下來會有的變化就是…『下三百』轉為『上三百』。今天初步已經先來『挑戰月線』，雖然沒有成功站上；不過，預期下半周還是會站穩 11000 點關卡。而接下就是轉到 11000-11300 的『上三百』點的『箱型震盪』。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是漲跌互見，但近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，台股開盤小跌 7 點，最終收盤收漲 33 點，收在 10927 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況有加入武傑 LINE，武傑會適時在 LINE 給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



◆ 武傑關注個股:

1. 奇力新 (2456):

對代理商發出漲價通知，今年業績可望創下歷年新高 ，3 月營收 11.53 億元，月增率 47.7%，年增率 13.3%；首季營收 30.07 億元，年增率 9.2%。

操作建議：去年 eps 高達 7.1 塊，本比益明顯偏低；在被動元件產業裡，漲幅相對落後，後勢補漲空間可期。短線支撐 101 塊；壓力 120 塊。

2. 上銀 (2049):

第 1 季營收 65.51 億元，年增 52.4％，創單季新高，3 月營收 23.85 億創歷史新高。

操作建議：去年下半年重返成長軌道，單季 eps 超過 3 塊；在 3 月營收創歷史新高，股價短線進入噴出段。短線支撐：478 塊。

3. 大江 (8436):

3 月營收以 4.55 億元創下新高，年成長率 50.4％。

操作建議：生技股在中、美貿易戰下，形成資金的避風港；短線乖離已經過大。短線支撐：450 塊。

4. 世紀鋼 (9958):

丹麥哥本哈根基礎建設基金與子公司世紀風電簽署水下基礎合約框架，世紀風電將成為 CIP 水下基礎的供應商。

操作建議：延續昨天的建議… 風力發力雖然成長可期，但是短線已經過熱，逢高獲利了結。短線支撐：80 塊。

5. 大亞 (1609):

大亞與聚恆科技合組大亞綠能，預計 2018 年建置容量可達 20MW，也開發出離岸風電所需的海底電纜，搶攻離岸風機商機，

操作建議：延續昨天的建議… 風力發力雖然成長可期，但是短線已經過熱，逢高獲利了結。短線支撐：15 塊。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6451 訊芯 KY、1597 直得、3406 玉晶光、6284 佳邦、2049 上銀、8436 大江、2492 華新科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2388 威盛、8101 華冠、8287 英格爾、8069 元太、5281 大峽 KY、9958 世紀鋼、3205 佰研、4144 康聯 KY、1609 大亞… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估