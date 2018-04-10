大立光3000元前止跌強彈 本周法說市場聚焦三大重點

股王大立光 (3008-TW) 今 (10) 日股價回神，與玉晶光 (3406-TW) 均以盤中最高點作收，其中大立光在 3000 元大關前止跌強彈最受市場矚目，市場聚焦大立光 本周四 (4/12) 將舉行的第一季法說會，包含非蘋陣營接單動能，二廠新產能開出與車用相關鏡頭的布局最新進展，都將是法說會關注重點。

大立光股價今日以 3005 元開出，盤中最低價一度回測 3000 元支撐，隨後一路震盪走高，並以今日最高 3250 元作收，收盤上漲 250 元或 8.33%，成交量放大 1357 張，成交值 42.72 億元；玉晶光表現更強勢，以漲停價 339.5 元作收，股價創 4 個月新高，市場成交值達 44.69 億元，更勝大立光，兩者合計成交值達 87.41 億元。

大立光股價本周在 3000 元止跌，今日跌深反彈，大立光 3 月及第 1 季營收均明顯較去年同期衰退下，本周四的第 1 季法說會，分析師張陳浩指出，今年以來陸廠舜宇光學傳出大量拿下非蘋陣營手機鏡頭訂單，後續訂單在第 2 季能否回到大立光的手中，是市場關切焦點。

同時，大立光目前台中精密機械園區新加入的二廠，持續有人員及設備進駐，張陳浩指出，新廠組裝良率提升狀況，將影響大立光毛利率高低走勢，事實上也明顯影響大立光實質獲利。

另外，目前汽車用光學鏡頭應用在行車雷達、ADAS 等系統成為重大市場趨勢，張陳浩說，大立光針對車用玻璃鏡頭產能開展狀況如何，也是市場關切焦點。

大立光 3 月合併營收 31.42 億元，月增 41.72%，年減 13.41%，仍受淡季衝擊，但因工作天數回復正常，較 2 月增溫，預期 4 月營收仍約與 3 月差不多，累計第 1 季合併營收 88.77 億元，季減 44.82%，年減 17.86%。