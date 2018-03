台塑Q2看好PVC等產品 價量齊揚添動能

農曆春節假期過後,下游客戶啟動庫存回補,加上市場乙烯供應量減少,台塑 (1301-TW) 本季營收可望在石化產品價格上漲下同步勁揚,展望第 2 季,台塑看好 PVC、液鹼、PE、AN、MMA 與 AE 等,並預期在石化產品價格與銷量同步增加下,營收將較第 1 季成長,後市展望樂觀。

台塑董事長林健男指出,冬季過後 PVC 進入需求旺季,且亞洲產能供應減少,印度政府大力推動基礎建設,將大幅帶動 PVC 需求,美國也同樣擴大基礎建設,PVC 出口量將逐漸減少,加上中國 PVC 廠投資成本上揚,有助推升價格,預估 PVC 價格持穩趨漲。

液鹼價格目前已止跌反彈,林健男表示,預估中國 3 月冬季限產結束後,需求將增加,進而推升價格上揚,另一方面,鋁業全能生產與紙業景氣看好等因素,都為液鹼需求增加添動能,預期 3 月中旬後,價格可望明顯上揚。

PE 部分,林健男指出,由於農曆春節後管材料需求增加,預期 HDPE 後市買氣熱絡,價格可望維持高檔,而 LLDPE 則在帆布市場與包材薄膜料需求增加下,買氣可望提升,價格持穩;從供給面來看,亞洲將有 6 座 PE 廠於第 2 季歲修,有利 PE 價格走堅。

AE 方面,林健男表示,第 2 季將進入塗料需求旺季,加上原料丙烯價格看漲,預期 AE 價格持穩向上。

AN 受惠市場供需持續偏緊,林健男認為,歐美地區 AN 下游需求強勁,能銷往亞洲的現貨數量有限,且中國第 2 季有多家 AN 廠將停車歲修,佔全球產能 23.9%,使市場供應偏緊,後市行情看漲。至於 MMA 則在市場供需穩健下,行情可望維持高檔盤整。