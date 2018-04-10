美中貿易爭端緊繃 川普政府騰出手來猛打「台灣牌」

美國和中國的貿易爭端緊繃之際，川普政府卻暗中施勁打「台灣牌」，《CNBC》報導，此舉將使美中關係更為複雜化，並使貿易協議變得更加困難，並可能使得北京方面透過打擊台灣進行報復。

政治諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的分析師在報告中寫道，貿易摩擦和台灣問題是不同的兩個問題，但是川普政府若繼續和台灣建立更密切的聯繫，將使得美中貿易協議雪上加霜。

若美中若在台灣問題上擴大爭議，可能也將影響北韓的局勢，因為華盛頓仍需要北京協助解決這個核武國家的爭端。

美國打出「台灣牌」

美國近來似乎有意將攏台灣作為美中貿易爭端的槓桿，近來動作頻頻，上周六媒體披露華盛頓已批准美國製造商向台灣出售潛艦技術所需的許可證，以使台灣能夠潛艦國造；新上任的美國國家安全顧問波爾頓（John Bolton）本周履新，普遍預期會加強與台灣蔡英文政府的接觸。

歐亞集團分析師分析，博爾頓意圖透過提升美國在台協會（AIT）的地位，邀請台灣總統到美國，並最終恢復全面的外交承認，並主張打出「台灣牌」來對付中國。

不過，歐亞集團的分析師們並不認為博爾頓的主張真能施行，但博爾頓仍有可能運用職權將這些主張直接放在川普的議程上。

而川普 3 月簽署的台灣旅行法終結了美國和台灣政府官員數十年來公務旅行的限制，引發了中國駐美大使館的強烈反應，聲稱該法違反「中美關係的政治基礎」。

中國如何報復？

《CNBC》報導，香港中文大學客座教授林和立表示，短期內，北京將加大對台灣軍事恐嚇的力度，可能包括中國海軍船艦穿越台灣海峽施壓，或其他外交方式孤立台灣，例如，北京正在尋求與台灣在歐洲唯一的外交盟友梵蒂岡的關係正常化，迫使梵蒂岡和台灣斷交。