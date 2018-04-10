連2日股匯雙殺 俄股週二開盤續跌逾4% 盧布直逼64大關

雖然週二 (10 日) 中國國家主席習近平在博鰲論壇發言，承諾將更大程度開放中國市場、調降汽車關稅，令市場對於全球貿易戰的擔憂有所緩和，但是俄羅斯更面對到美方的直接性制裁壓力，俄股週二 (10 日) 開盤繼續下跌。

週二 (10 日) 俄股開盤小幅拉高之後，旋即反轉向下繼續大跌逾 4%，截至週二 (10 日) 午盤 16 時，俄股暫報下跌 4.16% 至 1049.51 點。

俄股日線走勢圖 圖片來源：investing.com

由於敘利亞涉嫌使用化武攻擊，造成數十位平民死亡，美國總統川普 (Donald Trump) 週日 (8 日) 即發言抨擊，敘利亞、俄羅斯、伊朗三國應該為這次的化武攻擊負責。

川普指出，敘利亞的背後支持者就是俄羅斯，故白宮正式宣布對俄羅斯祭出新一輪的經濟制裁；週一 (9 日) 俄國股市單日已暴跌 11% 之多，同時俄羅斯貨幣盧布更是跌破 60 的整數關口。

週二 (10 日) 除了俄股的恐慌性賣壓繼續蔓延之外，盧布也是在開盤即暴跌 5% 暫報 63.56 盧布兌 1 美元，直逼 64 大關，連二個交易日遭受重創。

巴克萊銀行 (Barclays) 在一份備忘錄中提醒投資人，暫時別太期待俄國央行會出手維穩匯市，因為雖然盧布出現了劇烈貶值，但估計目前的跌勢，仍無法刺激俄國央行出手干預，若盧布期待俄國央行出手維穩，那麼盧布還需要出現「更大、更快」的跌勢才行。