農化巨獸誕生！美司法部批准拜耳收購孟山都

《路透》報導，在同意分拆部份資產的情況下，美國司法部 DOJ 將允許德國藥品農藥巨擘拜耳 Bayer AG (BAYRY-US) 以 625 億美元的價格收購孟山都 Monsanto (MON-US)，過了反壟斷這關。

世界最大的種子公司孟山都股價也因此近 4 年來新高，週一（9 日）收盤上漲 6.19% 來到 125.15 美元。

孟山都股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，此併購案將創建一個佔全球種子和農藥市場份額四分之一以上的公司。雖然近期全球農場經濟動盪不安導致企業合併以求利益，但也引發了民眾抗議活動，擔憂這類企業的市場支配力過大。

熟悉此事的人士提道，司法部原則上與拜耳和孟山都達成協議，拜耳也同意向巴斯夫 BASF (BASFY-US) 出售其他種子和藥劑資產，並同意對數位化農業做出更多讓步。

食品和水務觀察組織執行董事 Wenonah Hauter 認為，此併購案減少了種植與化學品銷售的競爭，對農作物價格低的農民提高了成本欺詐的風險。她說，「司法部的這種微妙的分拆方式幾乎沒有解決合併後公司對農民的數據、遺傳學、生物技術特徵、或相關農化產業的控制」。

拜耳拒絕對該報告發表評論，但在一份聲明中表示，預計第 2 季度完成孟山都的收購案。巴斯夫的發言人無法立即就此發表評論。孟山都和司法部也拒絕評論。

上週，孟山都在季度財報中表示，有信心在第 2 季度內獲得美國和其他所需的監管批准。由於正在進行合併，孟山都並未與分析師召開通常的法說會議來討論收益概況等細節。

美國司法部上個月表示，它仍在審查這筆交易，並提道，轉基因種子在歐洲基本上是禁止的，但在美國卻廣泛的使用。

在兩家企業同意向巴斯夫拋售多起部門後，歐盟反托拉斯（反壟斷）監管機構在 3 月份批准了該交易。中國、巴西、和澳州也批准了此次合併。