遭阿里巴巴控侵權 阿里巴巴幣：名字取自中東神話

總部位於杜拜的加密貨幣公司 Alibabacoin Foundation （阿里巴巴貨幣基金會，ABBC）週二（10 日）表示，阿里巴巴集團 (BABA-US) 不能壟斷這個「中東傳說」的阿里巴巴名稱，並要求美國法官駁回中國電子商務零售商的商標訴訟。

阿里巴巴股價週二收盤上漲 4.26% 來到 177.10 美元。

阿里巴巴股價日線趨勢圖

在向曼哈頓美國地區法院提交的文件中，Alibabacoin 否認消費者會認為其商品與馬雲所創建的阿里巴巴電商集團有所關聯。Alibabacoin 也被稱為 ABBC 基金會，表示並未試圖侵權「阿里巴巴」這個的名字。中國在去年 9 月份禁止了其硬幣發行 ICO，為了不讓投資人有所混肴。

「阿里巴巴的傳說讓人聯想到魔法、金幣、和芝麻開門等想法，」Alibabacoin 提道，「ABBC 只是使用傳說的聯想，做貨幣領域的事業」。

阿里巴巴的美國律師沒有立即回應評論請求。Alibabacoin 要求美國地區法官 Paul Oetken 取消，上週另一名法官發布的臨時禁制令，並且對阿里巴巴此商業名稱解禁。

阿里巴巴的訴訟尋求 Alibabacoin 停止使用其名稱，加上賠償、懲罰性、和三倍損害等賠償，違反美國聯邦與紐約州的法律。