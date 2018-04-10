老年人口突破14% 內政部：臺灣正式邁入高齡社會

我國 65 歲以上老年人口占總人口比率在今（107）年 3 月底達到 14.05％，也就是說，7 個人中就有 1 個是老人，臺灣正式宣告邁入「高齡社會」，如何維護高齡人口的生活品質與尊嚴，以及因應老化社會帶來的青壯年照顧及扶養負擔加重和少子化現象，是政府持續努力的重要目標。

內政部表示，根據世界衛生組織定義，65 歲以上老年人口占總人口比率達到 7％時稱為「高齡化社會」，達到 14％是「高齡社會」，若達 20％則稱為「超高齡社會」，我國老年人口比率在 82 年便超過 7％，進入高齡化社會，而後受到戰後嬰兒潮世代陸續成為 65 歲以上老年人口影響，我國老年人口自 100 年起加速成長，並於去 (106) 年 2 月首度超過幼年人口（老化指數達 100.18），直至今年 3 月，我國 65 歲以上老年人口占總人口比率達 14.05％，正式邁入高齡社會。

內政部指出，從各縣市老年人口比率來看，亦可看出高齡縣市從 100 年的 3 個增加至 107 年 3 月的 15 個，顯示人口老化迅速，再依各縣市排名來看，以嘉義縣老年人口所占比率最高為 18.61％，而六都中則以臺北市老年人口所占比率最高為 16.58％，影響青壯人口外流或低生育率的因素很多，包括工作機會、社會福利、醫療資源、交通及房價等。

相較於亞洲各主要國家，我國老年人口比率僅次於日本，而與南韓相當（如表 1），又依國家發展委員會中華民國人口推估（105 至 150 年）資料顯示，我國由高齡社會轉為超高齡社會之時間僅 8 年，預估將較日本（11 年）、美國（14 年）、法國（29 年）及英國（51 年）為快，而與韓國（8 年）及新加坡（7 年）等國之預估時程相當，如圖 1 顯示，於 2015 至 2060 年間，我國老年人口比率，將從圖中國家最低之列，成為高於其他國家，反映出我國老化速度的嚴重程度。

面對人口結構的明顯改變，為因應高齡社會所帶來的人口老化、退休潮、老人安養、勞動力減少與少子化等衝擊，行政院已於 106 年 1 月 1 日實施「長期照顧十年計畫 2.0」，希望建構優質、平價、普及的長照服務體系，讓所有需要受長期照顧者，都可獲得人性尊嚴的服務。又為提升國家競爭力，「外國專業人才延攬及僱用法」於 106 年 11 月 22 日經總統公布，鬆綁外國專業人才來台簽證、居留、保險、租稅與退休等規定，建構更友善的工作及居留環境，吸引外國專業人才來台、留台。