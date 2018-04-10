台彩首創樂透新玩法 12號碼全中、全不中都可得頭獎1500萬

台彩今 (10) 日宣布推出全新電腦型彩券「雙贏彩」，台彩總經理蔡國基表示，雙贏彩每注售價 50 元，每周一至周六開獎，從 01~24 號碼中任選 12 個號碼進行投注，12 個號碼全部對中、或全部都沒有對中，均可獲得頭獎 1500 萬元，此對獎方式為台彩史上首創，預料將為全年銷售帶來 50 億元業績。

蔡國基表示，此對獎方式顛覆以往大家「一定要中」的認知，雙贏彩可以讓民眾在中獎的過程中，有不同的體驗，預估雙贏彩上市之後，將吸引不常買彩券、對於買彩券老是不會中，甚至還未進入彩券市場的全新族群和年經族群，盼雙贏彩可以為台彩帶來年銷售 50 億元的業績。

目前台彩電腦型彩券商品共有 11 種，雙贏彩整體中獎機率為 26 分之一，高於大樂透 32 分之一的整體中獎率，而雙贏彩頭獎 1500 萬元的中獎機率則為 135 萬分之一。

雙贏彩每注售價 50 元，從 24 個號碼任選 12 個號碼進行投注，全中或全不中均可獲得頭獎 1500 萬元，其他獎項尚有貳獎，即對中 11 個或 1 個號碼，獎金 10 萬元；參獎則對中 10 個或 2 個號碼，獎金 500 元；肆獎對中 9 個或 3 個號碼，獎金 100 元。

台彩指出，每期頭獎總獎金上限 4500 萬元，若單期頭獎中獎注數超過 3 注，由當期所有中獎人依頭獎注數均分。