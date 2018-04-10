全球市場漲勢如虹：恆指大漲1.6% 日本汽車股強勁走高

摘要：全球市場今日普遍上揚，A 股滬指漲幅擴大至 1%；早盤快速走高的港股午後繼續上行，恆指漲幅擴大至 1.6%；美股期貨也繼續走高，納指期貨當前漲幅擴大至 1.7%；日本汽車板塊全天大幅走高，早盤走勢尤為凌厲。

市場風險偏好明顯走高，全球市場今日普遍上揚。

A 股滬指漲幅擴大至 1%；港股延續早盤上行趨勢，午後恆指漲幅擴大至 1.6%；日股今日收漲，早盤尾盤直線拉升的汽車板塊，依然保持早盤漲幅；美股期貨當前漲幅也有所擴大，納指期貨大漲 1.7%。

稍早中國國家主席習近平在博鰲論壇開幕式上發表主旨演講，據新華社報導，習近平表示，在擴大開放方面中國將採取重大舉措，包括大幅度放寬市場准入，創造更有吸引力的投資環境，加強知識產權保護，主動擴大進口。

習近平提到，中國在製造業方面目前已基本開放，下一步要儘快放寬外資股比限制特別是汽車行業外資限制。今年也將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅。

截至目前，滬指漲幅擴大至 1.06%，深成指上漲 0.4%。此前一度跌 1.5% 的創業板指數，當前跌幅縮小至 0.9%。

在港股市場，恆指漲幅擴大至 1.6%，恆生國企指數漲約 2%。

美股期貨繼亞太早盤的大幅上揚之後，當前漲幅進一步擴大，標普 500 指數期貨漲幅擴大至 1.3%，那斯達克 100 指數期貨漲 1.7%，道瓊斯指數期貨漲 1.25%。

日股早盤持續單邊上行，尾盤漲幅快速擴大，截至早盤收盤，日經 225 指數漲幅擴大至逾 1%。汽車板塊在早盤尾盤直線拉升，本田漲逾 2%、豐田漲 1.9%。截至日股收盤，日經 225 指數漲幅回落至 0.5%，報 21794.32 點。

人民幣早盤也快速拉升，在岸人民幣兌美元拉升近百點，升破 6.30 關口；離岸人民幣兌美元短線拉升超 70 點，也升破 6.3 關口。

澳元兌美元亞太早盤也一度漲 0.5%，報 0.7735。

國際油價也大幅上漲，WTI 原油當前漲幅擴大至 1.5%，報 64.38 美元 / 桶；布蘭特原油漲幅擴大至 1.4%，報 69.62 美元 / 桶。

『新聞來源／華爾街見聞』