Fluence Corporation Limited 獲得加利福尼亞創新再利用水系統合約

Fluence Corporation Limited (ASX:FLC)（澳大利亞證券交易所代碼：FLC）(OTCMKTS:EMFGF)（美國場外交易集團交易代碼：EMFGF）於今日公告公司獲得了一項合約，為其客戶 Rosenblad Design Group（簡稱 "Rosenblad"）提供水處理再利用系統。 Fluence 的零液體排放（簡稱 ZLD）解決方案將利用超過濾和逆滲透設備處理鹵水，從而進行再利用。系統將被整合併用作 Rosenblad 在加利福尼亞進行安裝的更大規模的 "一站式" 水處理項目的一部分。加利福尼亞是 Fluence 最大的水和污水處理市場之一。



- 將為 Rosenblad Design Group 提供系統，作為更大規模的 "一站式"（turn-key）系統的一部分



- 包括零液體排放、超過濾和逆滲透設備，加強了 Fluence 在美國的地位



- 為與 Rosenblad 潛在的未來合作奠定了基礎



這將是 Fluence 在美國大陸的第一個 ZLD 系統，從其在加利福尼亞的地理位置上來說尤為重要，當地政府近期更新了乾旱公告並再一次實施了用水限制。此水再利用系統除了針對明顯的環境問題，還對終端用戶有益，包括降低昂貴的污水處理費用和提高產品回收率，從資源中獲取最大效用。由於水匱乏地區的政策變化、人口增長和氣候有關的挑戰，美國的水再利用市場將在未來幾十年迎來發展（根據 Bluefield Research, LLC）。



Fluence 的董事總經理兼首席執行官 Henry Charrabé 說："我們的團隊正在與 Rosenblad 密切合作，來支持此項目。Rosenblad 作為領先的高質量蒸發技術的供應商，因其豐富的經驗而馳名。結合 Fluence 的水處理專長，我們相信這將是未來 Fluence 和 Rosenblad 眾多合作項目的開端。"



Rosenblad 主席 Fredrik Thelander 補充道："此項目的成功歸因於 Rosenblad 和 Fluence 的密切合作。我們之所以選擇 Fluence 作為我們的合作夥伴是因為他們在水處理方面擁有豐富的知識和經驗。我們期待與 Fluence 進行密切合作，我們可以利用他們的專長和技術，結合我們的專長帶來高效的零液體排放系統，從而滿足加利福尼亞最嚴格的環境規範要求，為最終用戶帶來優化的運營費用解決方案。"



Fluence 系統將於 2018 年底前運達、安裝並在實地運行。



關於 Rosenblad Design Group



Rosenblad Design Group 作為蒸發系統和專業熱交換器的領先製造商，結合 80 餘年積累的經驗知識，提供久經考驗的設備和服務，以創新思維為支持，這些使得 RDG 引領行業的新發展和加工處理的發展。積極地以提供蒸發解決方案和支持來服務世界，為全球供應和服務超過 500 個裝置，戰略性的全球銷售和工程辦公處為每一個國家、每一時區提供便利服務，我們的團隊諳熟世界範圍內的大多數標準、要求和準則。我們對蒸發系統發展的承諾使我們為無數的行業發展和專利產品做出了顯著的貢獻，以提供創新來提高現代蒸發系統的性能和效率，同時延長設備的使用壽命並減少線下維護。



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Henry Charrabé (美國) 董事總經理兼首席執行官 電郵: hcharrabe@fluencecorp.com 電話: +1-212-572-3766 Richard Irving (美國) 執行主席 電郵: rirving@fluencecorp.com 電話: +1-408-382-9790 Ross Kennedy (澳大利亞) 公司秘書兼董事會顧問 電郵: rkennedy@fluencecorp.com 電話: +61-409-524-442 媒體 (澳大利亞): Tristan Everett Market Eye 電郵: tristan.everett@marketeye.com.au 電話: +61-403-789-096