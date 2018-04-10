「我錯了，我負全責」 祖克柏國會證詞曝光 將列個資保護清單

社交媒體 facebook(FB-US) 被指讓「劍橋分析」不當取用用戶資料，爆料人懷利 (Christopher Wylie) 表示，部分 fb 用戶資料可能存放於俄羅斯，且已被很多人士使用。

《星島日報》報導，懷利接受 NBC 訪問時表示，通過心理測試應用收集 fb 用戶數據的劍橋大學教授科根 (Alesksandr Kogan) 可能允許把這些數據存儲在俄羅斯。

科根經營的 Global Science Research 在沒有經過用戶允許的情況下，將這些數據分享給備受爭議的政治數據分析公司「劍橋分析」；這些數據可能已經被很多人使用。

另外，fb 周一開始向 8700 萬個用戶發出警告，指他們在 fb 的資料可能已遭英國政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」收集起來。

fb 還在用戶的動態消息 (news feed) 欄頂部張貼一項連結，透過連結，他們得知哪些應用程式連繫着他們的 fb 戶口，以及這些程式獲准查閱甚麼資料。fb 用戶亦可利用這項連結刪除應用程式，以防它們收集更多資料。

fb 上星期已經表示：「我們也會告訴客戶：他們的資料是否可能已被『劍橋分析』不當地分享。」

「劍橋分析」被揭挪用 fb 用戶資料所惹爭議愈來愈激烈之際，許多 fb 用戶紛紛使用「下載你旳 fb 資料」功能，以確切了解 fb 究竟儲存了用戶哪些資料。

他們擔心在 fb 短訊平台 messenger 收發的私人訊息內容、照片面容辨識代碼及手機內聯絡人資料等，都被 fb 儲存起來。

祖克柏在證詞中說：我錯了，我很抱歉，我創立 fb、並經營 fb，我對過錯負全責。」 (圖：AFP)

另據聯合新聞網報導，fb 創辦人祖克伯 (Mark Zuckerberg) 於當地時間 10、11 日起一連兩天出席美國國會聽證會，接受議員質詢。他的證詞提前曝光，一如外界預測，他將臉書從假新聞、外國干預大選、仇恨言論、個資誤用等一連串錯誤，全攬在自己一人身上。

祖克伯說：「我錯了，我很抱歉，我創立 fb、並經營 fb，我對過錯負全責。」

他在證詞中表示，fb 是一個懷抱理想和樂觀的企業，這個平台成立以來存善念促進人際交流、平民發聲、創建社群。但 fb 失職，並未做好足夠的防範工作來避免惡人利用此工具做壞事。

祖克柏說，透過 fb 平台發聲，但這些言論必須不傷害他人，或是散佈假訊息。他並承諾「將做對的事」，也對保障全球用戶個資的做法，列出工作清單。