台股盤後－風電生技夯翻 大立光尾盤急殺回測3000元 上漲72點季線得而復失

台股今 (9) 日稍稍擺脫美中貿易戰陰霾，電子三雄表現不佳，台積電及鴻海在平盤上下震盪，大立光則是尾盤有賣單摜壓，以最低點 3000 元作收，風電與生技則強勢吸金，傳產也由台塑四寶領軍，紡纖則有加工絲族群反彈，指數終場上漲 72 點，以 10893.53 點作收，不過季線又得而復失，成交值 1303.99 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高壓低再拉高，生醫股成為吸金族群，終場上漲 0.23 點，以 154.65 點作收，5 日線得而復失，成交值 398.54 億元。

台股類股漲多於跌，其中電器電纜類股漲幅最高，達 5.7%，生醫、塑膠漲幅也超過 3%，油電然氣及鋼鐵也上漲逾 2%，水泥、食品、化學生醫、紡纖、電機機械、橡膠等也漲逾 1%，汽車、通信網路、化學、金融、貿易百貨、玻陶、航運、其他電子、電子通路、資訊服務、半導體、觀光等也均收紅。

至於下跌類股則以光電類股下跌 3% 最為慘重，電腦設備、其他類、建材營造、電子零組件、造紙等。

電子三雄今天表現疲弱，股王大立光更是弱中之弱，儘管早盤一度在平盤之上震盪，不過不久之後隨即翻嘿，尾盤 1 點過後跌幅更是擴大，中場更以全場最低點 3000 元作收，創 2016 年 7 月 11 日以來新低。

台積電及鴻海則是在平盤上下震盪，台積電多數時間仍力守平盤，終場也以小漲 1 元作收；鴻海則是先跌後漲，終場也小漲 0.2 元。

風電概念股今天則是多方強攻指標，包括世紀鋼、中鋼構、新光鋼、華城、台船及亞力均漲停，甚至漲勢還蔓延到電線電纜族群，包括中興電、大亞、華新等漲幅也超過 6%。

生技類股也強勢吸金，包括和康生、景岳、台耀、美吾華、永昕、商之器、濟生、曜亞、環瑞醫、美時、達爾膚、合一、慧智、生華科、益得、易威等也均漲停，也帶動上櫃生醫股成交值達 78 億元，比重佔櫃買成交值的 19%。

傳產族群則由台塑四寶領軍，包括台塑、台化、南亞及台塑化，漲幅也均超過 2%。

分析師林孟漢表示，台股今天資金流向跟之前類似，繼續由內資主導，因此包括傳產、風電及生技等，都是強勢指標，不過股王大立光卻在尾盤遭到逾百張賣壓摜壓，跌到 3000 元，也讓電子權值股氣勢續弱，不過就目前盤勢來看，5 日線及 10 日線又重新站上，顯示內資還是相當強勢，就看季線何時能站上，指數才有機會再衝前高。