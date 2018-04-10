金正恩宣佈：「文金會」4/27板門店和平之家舉行

美國總統川普於當地時間 9 日表示，他計畫於 5 月或 6 月初會見北韓最高領導人金正恩。金正恩在 9 日舉行的北韓勞動黨中央委員會政治局會議上宣佈，兩韓首腦會晤將於 4 月 27 日在板門店舉行。

中新網報導，川普當天在白宮召開內閣會議前對媒體做出上述表態。他表示，美朝雙方一直保持著溝通。雙方將秉持彼此尊重的態度，希望可以就朝鮮半島無核化達成協議。他表示，美朝關係的未來將與此前有很大不同。

川普表示，美朝領導人會面本應在此前的多位美國總統任期內進行，但他們都沒有這麼做。北韓問題在 5 年、10 年或 20 年前會更好解決。

川普當天沒有透露美朝領導人會談的地點。他表示，對於整個世界而言，這將是一次令人興奮的會面。

一名美方官員 9 日對媒體表示，美朝兩國外交、情報官員近期已進行過多次接觸。美方認為，北韓對於此次談判是「認真的」，同意停止核子試驗並逐步實現朝鮮半島無核化。

值得注意的是，新任美國總統國家安全顧問波頓 (John Bolton)9 日正式履職。被外界普遍認為是「鷹派」人物的波頓頓此前曾多次在北韓問題上發表強硬言論。他的上任將對美朝領導人會面的前景產生哪些影響尚不明朗。

金正恩在 9 日舉行的北韓勞動黨中央委員會政治局會議上，分析和評價了當前北南關係發展方向和朝美對話前景，提出了今後的國際關係方針和應對方向。

金正恩要求各部門和單位堅持自力更生，全力發揮自身技術力量和經濟潛力，完成今年各項任務，從而打開盤活經濟的突破口。

兩韓代表 3 月 29 日敲定 4 月 27 日在板門店「和平之家」舉行「文金會」 (圖：AFP)

金正恩同時宣佈，兩韓首腦會晤將在 4 月 27 日舉行，地點在板門店南方的「和平之家」。

韓國和北韓代表 3 月 29 日在板門店朝方一側的統一閣舉行高級別會談，雙方商定於 4 月 27 日在板門店韓方一側的「和平之家」舉行「文金會」。

2000 年和 2007 年，韓國時任總統金大中和盧武鉉分別前往平壤，與時任北韓最高領導人金正日舉行會晤。