英美資源：中美貿易糾紛將加劇銅價波動

英美資源集團(AAL.L)銅業務負責人Hennie Faul在接受路透專訪時表示，美國和中國之間隱隱浮現的貿易戰風險將加劇近期銅價的波動性，但強勁的需求和供應短缺將提振市場的長期基本面。

最近幾周，銅和其他金融大宗商品的價格隨著中美之間針鋒相對的關稅威脅而波動，這兩個全球最大經濟體的爭端擾動了市場。

「價格可能出現一些波動，但不會很大，不會影響到供需，」英美資源集團銅業務執行長Hennie Faul表示。

Faul說，現有銅礦礦石等級下降，以及最近投資不足已經削弱了供應，即便銅的需求預計將會增長。

部分分析師的語調更為謹慎，他們指出銅的供需不平衡正在減輕，電動汽車革命創造的需求可能低於預期的水平，至少在未來幾年是這樣。

「需求並未激增，」Faul稱。「這只是增強了銅作為一種全球性商品的基本面。」

他說，有利的前景帶動了英美資源集團在智利銅業權益的生產率改善以及擴張潛力，其中包括Los Bronces和Collahuasi。這兩個銅礦都是全球最大的銅礦。

Faul稱，在位於智利北部的Collahuasi銅礦，該公司將很快「與其他股東開會，研究擴張的方法」，但首先需要解決水供應的長期問題。Collahuasi銅礦是英美資源集團和嘉能可(GLEN.L)的合資公司。

「首要目標是研究如何利用科技將用水降到最小，Collahuasi正在進行相關研究，」Faul稱。

Faul表示，在英美資源集團旗下旗艦銅礦Los Bronces，公司已經成功解決了困擾該礦的用水和勞工問題。

「我們正在從礦場壽命的角度仔細研究，以透過生產率來真正地減輕和壓低Los Bronces的生產成本曲線，」他說。

該礦場緊鄰智利國營銅業公司(Codelco)的安迪納(Andina)礦藏，Faul說兩家公司一直思考著如何做到協同效應。

「我們彼此沒有誰想接管誰...我們比較像是好鄰居，」他說。

秘魯方面，Faul說英美資源集團應會在今年下半年對當地的Quellaveco項目做出一項業務決策。

「在我們全部的銅項目中，Quellaveco是一個已獲政府支持的項目，它擁有所有許可，也獲得社區支持。它已進入最後完成階段。」他說。

Faul說，公司仍應繼續專注於開發現有資產，並稱雖然英美資源集團仍在其他地方探勘，「但我們尚未找到任何東西。」(路透聖地亞哥4月9日)

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