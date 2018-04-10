人民幣兌美元中間價10日報6.3071 貶值145點

新浪財經訊 4 月 10 日，人民幣兌美元中間價報 6.3071，貶值 145 點。

人民幣中間價齊齊報跌

隔夜市場，美元指數下跌，美元延續弱勢，金價上漲，以及美股回吐漲幅，投資者對貿易戰仍保持謹慎態度。而美國貿易及財政兩大赤字高舉不下，一定程度上抵消了美國經濟強勁增長的正面影響，壓制美元走弱。

值得注意的則是美國宣布對俄羅斯寡頭制裁，其中包括全球鋁業巨頭俄羅斯鋁業。受次影響，俄鋁股價暴跌近 50%，而 LME 鋁期貨大漲 4%，因市場擔憂鋁供給面將因此受到抑制。

貿易戰不會引申為匯率戰人民幣匯率將保持穩健

貿易戰進一步升級後，前期強勢升值的人民幣昨日出現回撤。9 日，人民幣對美元匯率收報 6.3107，較上一交易日回調 108 個基點。今年以來，人民幣對美元累計上漲近 2000 個基點。

然而，人民幣對一籃子貨幣有效匯率的內在穩定並未動搖。據工銀國際首席經濟學家程實測算，2017 年人民幣對一籃子貨幣的有效匯率較均衡匯率僅向上偏離 1.29%，偏離度的絕對值遠低於 2006 年至 2017 年曆史均值 3.89%。今年以來，該偏離度進一步下降，人民幣對一籃子貨幣的有效匯率已經緊密貼近均衡匯率，潛在振盪空間收窄，穩定性大幅提升。

人民幣對一籃子貨幣有效匯率的穩定還源於匯率形成機制逐步完善，外匯政策方向清晰，正向更加市場化方向發展。多位受訪專家分析，監管部門不會用匯率這一工具來應對貿易摩擦。

中國央行參事盛鬆成此前接受媒體採訪時表示，中方應汲取當年日本教訓，不能從貿易戰打到金融戰，避免匯率戰。具體而言，中國相關部門既不應該引導匯率貶值，也不應放任匯率大幅升值。通過貶值促進出口的做法是得不償失的，雖然短期內有可能獲得價格優勢，但不利於企業提高產品質量、提升核心競爭力。當然中國相關部門也要盡量避免對人民幣匯率升值進行過多調整。

國家金融與發展實驗室理事長李揚認為，全球匯率市場將維持整體穩定，貿易摩擦不會延伸成為匯率戰。在他看來，中國對外的依賴，無論從實物還是資金層面看，都沒有那麼重。他說，首先中國在經常賬戶下的總盈餘已經不高，到去年年底只佔 GDP 的 2.6%；其次，從資本流出的情況看，中國的資本是通過長期貿易積累實現的，資本流出雖然會帶來一定影響，但對經濟的負面衝擊不會太大。

在交通銀行首席經濟學家連平看來，從某種角度看，人民幣資產已經表現出一定的避險資產的特點。人民幣匯率更加市場化是大勢所趨，基本不存在主動引導人民幣貶值的可能。

新聞來源：新浪財經