美中貿易戰出暗招？傳中國考慮循序漸進讓人民幣眨值

《彭博社》報導，中國正在考慮讓人民幣貶值，以應對目前與美國的貿易爭端，考慮的貶值方式可能採循序漸進，以降低對金融市場的衝擊。人民幣周一下午盤跌穿 6.31，離岸人民幣兌美元一度來到 6.3159。

知情人士表示，中國高層正評估人民幣貶值對出口、相關公司行業和經濟的影響，並對不同的貶值幅度產生的影響進行分析。

評估還包括若中美達成協議對出口造成限制，是否需要使用人民幣貶值來降低對國內經濟的衝擊。

不過，人民幣是否貶值或貶值多少，將由中國最高領導層決定，同時取決於中美貿易爭端問題的進展。

儘管人民幣貶值可能有助中國政府在美國提高關稅的情況下扶持中國出口產業，但貶值帶來的風險很大，川普政府將更容易將中國貼上匯率操縱國的標籤，並加重中國的企業的海外債務壓力，同時破壞中國政府近年努力將匯率制度邁向市場化。

此外，中國當地金融市場波動的風險也將擴大。尤其須考量 2015 年 8 月人民幣意外貶值 2％時，曾造成衝擊全球金融市場。

離岸人民幣 2015 年 8 月曾意外重眨 2%。（來源：Bloomberg）

高盛經濟學家 Jan Hatzius 日前也指出，儘管中國打算將關稅課徵規模提高到 500 億美元，但恐怕無法做到，較可能的是透過人民幣貶值來抵銷部分關稅的影響；而中國政府持有大量的國債，也是手中握有的王牌；此外，中國也可以選擇對美國服務業進口中國施加壓力。