港交所、台灣證交所對生技公司招手 陳永誠：櫃買有二大優勢

港交所對生技公司開大門，台灣證交所也大力邀請生技公司上市，積極推動生技 IPO 的櫃買中心面臨挑戰。對此，董事長陳永誠今 (14) 日表示，近日幾家生技公司在研發有進展，是對台灣研發實力的進一步肯定，投資人信心也開始恢復，目前櫃買的生技產業聚落已越來越成型，櫃買具有法規透明、審查速度可預期兩大優勢，政府政策及資本市場對生技業的關心扶持也很明顯，大家對台灣要有信心，不要因為港交所開放就嚇到發抖。香港聯交所對台灣生技產業招手，吸引生技公司到香港掛牌。櫃買中心副總經理林瑛珪表示，香港有市值要求，也要求研發進度至少要達二期，櫃買沒有這個限制，只要取得科技事業及達到淨值規範就可以。目前櫃買已有很好的生技聚落，上櫃生技公司共 81 家。近日生技股表現亮眼，今年會持續宣導配合相關單位推廣，努力扶植生技產業。



陳永誠表示，證交所和港交所對生技公司招手，這是良性競爭，企業選擇哪邊掛牌有其各自考量因素，櫃買能做得竟是把環境做好，讓公司上櫃後穩健發展，資金籌募沒有問題。台灣生技產業已經發展起來，近日幾家生技公司在研發有進展，對投資人來說，信心可以恢復，對生技產業更是台灣研發實力進一步肯定，上櫃生技市值近日已從 4900 億元上升到 5300 億元，生技產業聚落越來越成型。



面臨台灣證交所、香港的競爭，陳永誠強調，櫃買具有法規透明及審查速度可以預期二大優勢，相對亞洲市場，政府政策及資本市場對生技業的關心扶持都很明顯，大家對台灣要有信心，不要因為香港開門就嚇到發抖。



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