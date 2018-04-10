新光鋼3月營收12.14億元創歷史新高，風電題材帶動股價飆漲

【財訊快報／李娟萍報導】新光鋼 (2031)3 月營收 12.14 億元，年增 38.55%，月增 173.77%，創歷史新高，主要是 2 月等待中鋼開季盤，部分業績延後入帳，加上轉投資合併認列之故。首季營收 23.61 億元，年增 6.24%，本業呈現穩定成長。新光鋼因挾轉投資世紀鋼(9958) 題材，近期股價漲勢兇猛，從近期波段低點 29.3 元起算，漲幅已達六成。



法人分析，由於中鋼 (2002) 第二季開漲盤，上半年國內鋼價維持高檔，拉高新光鋼庫存成本，預期新光鋼下半年買賣鋼材的價差及利潤率可能下降。



不過，新光鋼今年本業及業外獲利的重點均為風力發電，世紀鋼為國內建置風力發電最具競爭力的鋼構廠，新光鋼的綜合持股約達 11.4%，新光鋼將成為世紀鋼風機鋼構所需鋼鐵材料的主要供應商之一。



法人預期，最快今年第四季就可開始供貨，2019 年起風機 用鋼材的量將明顯提高，待新光鋼也將取得風電鋼構所需的相關焊接認證後，新光鋼將可更積極參與台灣整個風力發電開發。



世紀鋼評價持續提高，新光鋼持股因此可認列評價利益，法人預期，第一季季底評價，對新光鋼可繼續維持正向利益。



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