大陸事業績效挹注 震旦行、互盛電3月營收雙雙成長

震旦集團耕耘中國市場，震旦行 (2373-TW)、互盛電 (2433-TW) 在大陸事業持續成長帶動下，2 家公司今年 3 月營收雙雙成長，第 1 季營收也較去年同期增加。

震旦行除事務機器與辦公家具外，也積極培植新領域市場， 3D 電路板列印解決方案將搶攻台灣汽車、電子產業市場，近期也將首度曝光。

震旦行 3 月營收 12.09 億元，月增 24.72%，年減 2.97%，採同基礎調整計算，消除震旦電信營收造成的比較基準差異，則年增 11%；累計第 1 季營收 32.86 億元，年減 6.3%，不計入電信營收則是年增 9%。

震旦行指出，3 月營收增加主要來自大陸事業營收持續成長；大陸事業 3 月營收為 1.83 億元人民幣，年增 11%，營收貢獻度 70 %；其中大陸 OA 事業營收超過 8600 萬元人民幣，再創歷史新高；累計前 3 月營收為 4.97 億元人民幣，年增 11%，營收貢獻度 70 %。

互盛電 3 月營收 3.2 億元，月增 3.65%，年增 9%；累計今年前 3 月營收 9.56 億元，年增 10%；3 月營收增加主要來自大陸事業的事務機累積租賃台數成長，租賃收入增加。

大陸事業 3 月營收為 3200 萬元人民幣，年增 17%，營收貢獻度 46 %；累計前 3 月營收為 9800 萬元人民幣，年增 23%，營收貢獻度 47%。

震旦集團旗下通業技研鎖定台灣汽車、電子產業市場，將參加 4 月 11 日登場的 2018 台北國際汽車零配件博覽會，首度曝光唯一代理的「3D 電路板列印解決方案」，展示最新 3D 列印、掃描、量測等設備，提供車業顧客全新的製程方向和技術諮詢。

震旦行去年稅後純益 18.1 億元，年增 45%，每股純益 6.67 元，雙創歷史新高，董事會通過每股擬配發現金股利 6 元，同樣創下歷史新高紀錄，股東會預計 6 月 12 日召開。