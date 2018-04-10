【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到中國國家主席習近平於博鰲論壇上，演說內容對於中美貿易戰緩和影響下，亞股普遍上揚，帶動台股收盤上漲 33.65 點，漲幅 0.31%，台指期延續昨日強勢，持續維持正價差，顯示市場對於台股呈現相對樂觀；籌碼方面，外資現貨部位買超 17.48 億元，三大法人現貨部位買超 25.64 億元。

《國際金融市場焦點分析》

周一下午歐洲時段，有消息指出中國將採取貶值人民幣作無反制美國加徵關稅的措施，人民幣短線急貶也帶動非美貨幣走低，不過晚間市場觀望中美貿易關係進展，美元回吐早盤漲幅，並在歐元及英鎊強勢拉升下，於晚間擴大跌幅；美股早盤在貿易戰煙硝味暫時消退下一度反彈大漲，不過尾盤傳出 FBI 官員搜索川普律師的辦公室，引發了沉重賣壓，道瓊指數收盤回吐將近 400 點漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

川普在周末再度於推特發言，淡化美中貿易戰的緊張氣氛，市場暫時忽略美國頁岩油產量持續攀升的事實，原油期貨價格隨著美股走高而大漲，兩油期價收盤均大漲逾 2%，收復上週五的長黑下挫；美國冬麥今年作物品質良率已創下複數年低點，而中部平原產地周末的冰凍天氣恐再雪上加霜，小麥期貨週一早盤即跳空上漲，晚間農業部再公布出口數據優於預期，期價擴大漲幅收盤漲近 4%。

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