上緯投控、麥格理資本、苗栗縣府合作 推動離岸風電

為滿足離岸風電之長期運維需求，上緯投控 (3708)、麥格理資本、苗栗縣政府，以及苗栗縣南龍區漁會於昨(9) 日簽署合作意向書，共同推動綠能離岸風電在地基礎建設。上緯投控董事長蔡朝陽表示，於七年前派員常駐苗栗，推動離岸風力發電建制，海洋風電 (Formosa I) 兩部 4MW 示範風機去年 4 月正式商轉，第二階段 20 部 6MW 風機，預計明年施工，年底併聯網發電，總發電容量 128MW。蔡朝陽說，離岸風電建置過程中有感在地建設的重要性，未來將與苗栗縣政府、苗栗縣南龍區漁會共同合作爭取外埔漁港運維碼頭規劃、漁民轉職培訓、漁業轉型，借重彼此優勢推進離岸風電產業之運維碼頭、船舶、人員、設施及觀光等事項。



上緯投控旗下上緯新能源負責三個風場開發計畫，分別海洋風電總裝置容量為 128MW(含第一階段兩支 4MW 風機共計 8MW)，第二階段 120MW 預定明年施工；海能風電 (Formosa II)，總裝置容量為 378MW，已通過環評大會審查，預計 2020 年完工；海鼎風電 (Formosa III)，總裝置容量約為 2000MW，已通過環評大會審查，預計於 2021-2025 年陸續完工。



對於我國風力發電的發展，他展現積極態度表示，海洋風電、海能風電兩個風場位處苗栗竹南鎮、後龍鎮外海，未來設置 22 座 63 支風力發電機組，到 2020 年之際兩座風場完成後，發電容量合計 506MW。







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