祖克柏首次對臉書「資安門」事件道歉 願意前往國會作證

臉書 (FB-US) 共同創辦人兼執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在周三晚間接受 CNN 採訪，為數據公司劍橋分析竊取臉書 5000 萬用戶個資事件道歉，並表示他願意在國會作證。

祖克柏接受 CNN 主播 Laurie Segall 訪問時表示：「這次事件很嚴重的破壞了信任，我真的很抱歉發生了這件事。我們現在的責任是確保不會再發生類似事件。」

此外，祖克柏表示，他願意前往國會作證。他說：「我們將指派臉書對此事件有最多理解的人前往，但如果那個人是我，那麼我很樂意過去。」根據 C-SPAN 的數據庫，祖克柏本人未曾在國會作證過，而共和黨和民主黨委員，都呼籲祖克柏親自前往作證。

在「資安門」事件爆發五天後，臉書執行長祖克柏首度打破沉默，在周三稍早於個人臉書頁面發布一篇文章，列出該公司為更好地保護用戶數據將採取的一系列措施，包含以下：

臉書將對已取得大量用戶數據的應用軟體進行重新審查

臉書將進一步限制應用軟體開發人員可取得的數據量，以防止其他方式的濫用

臉書將使用戶更清楚明白，有哪些應用軟體可以取得他們的資訊

此外，祖克柏在文章中指出：「我們有責任保護你們的數據，但若我們沒有做到，我們就不夠資格服務你們，我正在理解此次事件為何會發生，並將確保以後不會在發生類似的事件。」

但這篇文章顯然還不足以安撫立法者，而祖克柏亦沒有在文章中向用戶表達歉意，在周三晚間接受 CNN 訪問時，是他首次針對此事件道歉。

在 CNN 訪問中，祖克柏說臉書在 2015 年時，曾經犯下錯誤，當時是公司首次得知劍橋分析公司在進行不當的數據挖掘，然而，臉書收到劍橋公司正式承諾，表示將刪除已取得的數據，但顯然他們並沒有那樣做。

祖克柏表示，臉書與監管機構正在進行合作，將對劍橋分析展開調查。此外，祖克柏表示臉書願意接受額外的監管，例如提升廣告透明度等。