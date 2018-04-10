美預算報告：2019赤字達1兆 公債持有將達20兆

《彭博社》報導，據美國國會預算辦公室 CBO 的數據顯示，由於美國總統川普 (Donald Trump) 簽署的減稅和支出成長，對促進長期經濟增加沒有太大作用，美國的預算赤字至 2020 年將超過 1 兆美元，比先前預估的時辰快上 2 年。

美國國會非黨派議員週一（9 日）在一份報告中表示，截至 9 月份的財政年度，支出將超過收入多達 8040 億美元，超過 6 月份預計的 5630 億美元的預算短缺。在 2019 年財務年，赤字將達到 9810 億美元，較之前預測的 6890 億美元多上許多。據 CBO 去年 6 月的報告，預算差距在 2022 財務年只會超過 1 兆美元的水平。

今年川普政府實施的稅改案使國會批准了約 3000 億美元的支出成長，而赤字也同時成長。

美財政赤字偏高 / 圖：彭博

《彭博》報導顯示，宏觀經濟影響和債務服務成本增加的情況下，在未來 11 年內美國赤字將增加至大約 1.9 兆美元。

預算監督機構 Peterson 基金會負責人 Michael Peterson 在一份聲明中表示，「今天的 CBO 報告證實，在過去幾個月裡，我們的財政前景遭受了重大損失。最近的稅收和支出立法的預測很明顯，立法委員在不可持續的軌道上增加了更多的債務」。

CBO 預測至 2018 年實際國內生產總值 GDP 將成長 3.3%，在 2019 年降至 2.4%，到 2020 年降至 1.8%。川普政府預計稅改案後 2019 年經濟成長為 3.1%，至 2024 年保持在 3% 以上。

CBO 稱，減稅和支出立法案「提供財政刺激措施，在短期內把實際 GDP 提高過潛在 GDP。從長遠來看，所有影響及財政赤字會對利率和價格造成上行壓力」。

對於利率，CBO 預測聯準會的基準利率將在 2018 年第 4 季度達到 2.4%，到明年年底達到 3.4%，在 2021 年達到 4%。2019 年失業率下降至 3.3%，較今年的 3.8% 為低。

CBO 指出：「在 2020 年至 2026 年期間，許多因素都會抑制經濟增長：利率和價格上漲，聯邦政府支出增長放緩以及個人所得稅稅率降低到期」。

據 CBO 的數據顯示，公眾持有的美國債務到 2022 年將超過 20 兆美元，較今年的 15.7 兆美元多出許多。此外，美國預算缺口預計會隨著美國老齡人口對醫療保健和退休計劃的壓力而增加。

國會並不打算在 11 月中期選舉前製定任何重大削減赤字的立法。雖然眾議院將起草預算決議，但參議院表示不會採取一項決議。