中國銀保監會正式掛牌 影子銀行、交叉金融等是未來監管重點

中國銀行保險監督管理委員會 4 月 8 日正式掛牌，從兩會期間國務院機構改革方案公佈，到中國銀保監會正式掛牌，時間不到 1 個月。影子銀行、交叉金融等是未來監管重點。

在職能整合上，郭樹清為中國銀行保險監督管理委員會主席，王兆星、陳文輝、黃洪、曹宇、周亮、梁濤、祝樹民為中國銀行保險監督管理委員會副主席。

此外，銀保監會也與央行存在特殊關聯，為更廣泛的金融監管協同留下伏筆。中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清提任中國人民銀行當黨書記、副行長。

《新京報》報導，對於合併後監管關注的重點，銀保監會近期正式表態。銀保監會 4 月 3 日下午召開的黨委 (擴大) 會議要求，積極穩妥做好防範化解重點領域風險工作。在穩定的基礎上全力以赴做好結構性去槓桿工作，重點把地方政府和企業特別是國有企業槓桿率降下來，有效控制居民部門槓桿率過快上升趨勢。

此外，堅定不移地整治「影子銀行」和「交叉金融」，積極推動銀行資產「回表」，同時充分考慮市場反應，合理把握好工作的節奏和力度。嚴厲打擊各種龐氏騙局、非法集資等違法違規金融行為。

國務院副總理劉鶴出席揭牌儀式時也指出，金融監管體制改革對解決金融監管交叉和監管空白，逐步建立現代金融監管框架，打好防範化解金融風險攻堅戰，具有重大意義和深遠影響。

在銀保監會合併過程中，針對銀行、保險業違規行為的監管處罰仍在持續。據統計，今年 3 月各級銀監部門披露了 81 張罰單，其中各級銀監局披露 39 張，銀監分局披露 42 張，合計罰款 1844.6 萬元 (人民幣，下同)。

從總體來看，各級銀監部門在第 1 季共披露了 888 張罰單，相比 2017 年第 1 季的 407 張增加 1 倍多，合計罰沒 10 億元，年增長 13 倍。

統計顯示，僅在 2018 年春節假期後，保監會開出 19 張罰單，另有地方保監局做出的近 50 項處罰。

對外經貿大學教授王國軍 8 日表示，在合併之前，保監會、銀監會都是按照國務院的要求，嚴防金融業風險。揭牌後還未有具體的監管政策，但有一點可以確定，還是嚴監管。

具體來說，合併之後可能針對公司治理、公司股權監管的規則會比以前更清晰，以前由於分屬於不同的監管部門，都有監管空白，有罩不到的地方，現在對銀行、保險布的監管網會更加嚴密，在穿透資本背後的複雜的持股關係後，對實際控制人的持股情況、資金運作，會有更清晰準確的把握，這塊的風險也會隨之降低。

王國軍認為，在業務方面，銀保之間的融合可能會進一步加速。原來分業監管，兩塊業務融合中不順暢、比較扭曲的一些地方，在監管融合的過程中也可能逐漸得以理順。