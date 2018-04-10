關於大谷翔平你需要知道的17項神數據

天使隊日籍好手大谷翔平投打二刀流的表現，在全美轟動上演中，他不但是活生生的好例子，更是繼貝比魯斯後相隔 99 年才出現的奇才，大聯盟官網也特別整理出關於他的 17 項驚人數據，解釋他這 2 周的表現。

為了看大谷在主場先發，天使球場擠進 4 萬 4742 位球迷入場支持，而他也不負眾望，主投 7 局無失分，還飆出 12 次三振，大谷的確與眾不同。

1. 在大谷之前，大聯盟史上只有 2 位球員能夠主投 7 局，只被打 1 支或是更少安打，並且三振 12 名以上打者，在他生涯前 2 次登板，一位是 1997 年的釀酒人隊 Steve Woodard，另一位則是 Juan Marichal 曾在 1960 年為巨人隊創下此紀錄。

2. 大谷在初登板前 2 場飆出 12 次三振，已經追平美聯紀錄，Steve Woodard 曾經做過，前天使隊投手 Tim Fortugno 也在 1992 年創下此紀錄，1915 年費城運動家隊 Elmer Myers 也創下這紀錄。

3. 大谷是大聯盟史上第 14 位在他生涯前 2 場初登板就能三振 12 位打者以上的球員，國民隊「天才小史」Stephen Strasburg 曾在 2012 年創下此紀錄，當時他初登板狂飆 14 次三振。

4. 大谷的這場比賽拿到 90 分（賽伯計量學）的參考數據，是大聯盟史上第 7 高，並且這發生在他第二場先發就能拿高分，前幾位是 George Baumgardner（1912 年 101 分）、Dick Selma（1965 年 96 分）、Marichal（1960 年 96 分）、Karl Spooner（1954 年 93 分）、Clay Buchholz(2007 年 93 分）、Woodard（1997 年 91 分）。

5. 大谷前 2 場先發合計 18 次三振，已經追平天使隊史紀錄，跟 Fortugno 並列第一。

6. 跟隨著 Fortugno 以及 Jorge Rubio，大谷是天使菜鳥投手中單一比賽中飆出 12 次三振或更高的紀錄保持者。

7. 大谷在 4 月 1 日解決了最後 8 位運動家球員，2 場他共連續解決掉 19 位運動家打者，除了被 Semien 敲安外，他 2 次先發就讓 27 人次運動家打者出局。

8. 大谷已經讓運動家球員揮空 25 次，共投出 91 球，是今年大聯盟目前第一，其中他用 16 球指叉球三振打者，而其他打者幾乎都被他平均 98.5 英哩速球解決。

9. 大谷首次先發就飆出 99.6 英哩速球（約 160 公里），而他在 4 局面對 Semien 時飆出今年球季先發投手第二快三振球速，第一名是洋基隊的 Luis Severino，他飆出 100.2 英哩速球三振對手。

10. 大谷 2 次登板中讓打者 37 次揮棒中 26 次是揮棒落空被三振，他的指叉球犀利，導致他讓對手揮空率平均高達 70.3％，這也創下紀錄。

11. 大谷第二次先發面對運動家，打者 44 次揮棒中 25 次揮空被三振，揮空率高達 56.8％，從 2015 年大數據分析至現在，大谷排名第四，Corey Kluber 去年讓對手揮空率 64.9%、Danny Duffy2016 年讓對手揮空率 59.3%、Francisco Liriano57.8%。

12. 大谷連續 3 場開轟，他是大聯盟史上第三位連續 3 場開轟的球員，同時又具有雙位數三振，包括 Ken Brett、Babe Ruth，以及另一位。

13. 大谷 2 次先發都奪勝，這是將近 100 年後才有球員在前 2 次先發擔任投手都奪勝，且在球隊前 10 場比賽有 3 轟以上成績，上一位這樣做的球員是 1919 年的 Jim Shaw。

14. 大谷成為史上第 6 位前 4 場轟出 3 發全壘打的球員，他跟 Trevor Story、Trey Mancini、Yoenis Cespedes、Trent Oeltjen、Mike Jacobs 等都有做到目標。

15. 身為打者，大谷領導美國職棒，他先發強勁擊球率高達 71.4％，其中有 10 顆球回擊速率高達 95 英哩以上。

16. 相反地，要打大谷的球很強勁也不簡單，只有 2 成左右，其中上一場被 Semien 敲安打，速率為球率為 101 英哩，超過 160 公里以上。

17. 大谷首次先發，球速高達 99.6 英哩，這是今年球季投手第二快均速，比 Luis Severino 慢一點點。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』