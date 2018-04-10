〈美中貿易戰〉鷸蚌相爭 哪些國家可望成漁翁？

中美貿易戰不斷升溫，引來經濟學家和企業高層對政府的不滿，認為川普總統的舉措恐怕無法爭取他要的貿易公平，只會招來中國報復。

然而，儘管大部分市場專家似乎都認同貿易戰對全世界普遍不利，但專家認為，確實有幾個可能因為中美貿易戰而受惠的國家：

Schroders 新興市場債務相關部門主管 Jim Barrineau 表示，「確實有一些經濟體會受惠於貿易關稅戰，倘若雙方爭議演變成更長期的貿易戰，中國可能提高對新興經濟體的農業、金屬和能源業的直接投資，使其貨源多元化，避免來自單一美國。」

巴西

美國一項面臨 25% 關稅的重要出口品就是大豆，中國是全球最大的大豆進口國，美國則是第二大供應國，因此這對美國大豆業者和中國豬肉業是重創（因為中國豬肉業者須靠大豆餵食牲口）。

中國財政部副部長朱光耀週三在接受 CNBC 採訪時表示，南美市場是增加大豆進口量的潛在來源。

「巴西可能是一個主要受惠國。」Barrineau 指出，雖然現在巴西 75 % 的大豆已經輸出到中國，「但是倘若美國大豆面臨高關稅，他們還是可以享受優惠訂價。」

巴西已經是中國大豆主要供應國，但是單靠巴西還不能完全取代美國的供應量。2017 年美國出售 3290 萬噸大豆到中國，僅次於巴西的 5093 萬噸。

阿根廷

Barrineau 指出，阿根廷是全球第三大大豆輸出國，同樣也有很好的地位。豆粕占阿根廷總出口的 17.5%。但商品分析師預期，由於乾旱延長，該國農作物價格將下跌 25%。

巴拉圭和烏拉圭

Rabobank 農產品市場研究主管 Stefan Vogel 表示，中國市場龐大，可能會尋找更多的替代來源，包括巴拉圭和烏拉圭等較小的大豆出口國。

「（南美）糧食經銷商將看到他們的商品價格上漲，農夫可以收到更高的價格， 供應鏈你的每個人都可以獲得這價格的一部分。」

澳洲

中國週三宣布對 106 項美國出口產品徵收 25% 關稅，棉花是其中之一。Vogel 表示，中國不是美國棉花的主要進口國，但是想要尋找棉花替代市場的企業可能會避開潛在的進口關稅，轉向澳洲採購。

根據經濟複雜性觀察組織（OEC）的數據，澳洲一年出口生棉花 12 億美元，目前三分之一輸出到中國。但 Vogel 沒有預估進口量變化要多少，才可能抬升價格並使澳洲棉花業獲利率增加多。

但是也有缺點，Vogel 指出，「因為澳洲也進口一些豆粕，恐怕會面臨更高價格，即便他們在棉花項目受惠。」

英國（蘇格蘭）

中國對美國開出的 500 億美元關稅方案中包括威士忌，這是美國全球一年出口超過 3.54 億公升的產品，美國是中國第二大威士忌供應商，僅次於蘇格蘭（2016 年蘇格蘭出口 926384 公升到中國，同年英國 1100 萬公升）。因此，對美國威士忌賣家來說中國不是關鍵市場，中國僅排名第 32 大進口國。

RaboResearch 食品與農業綜合企業酒品總監 Francois Sonneville 表示，儘管如此，這有可能持續提升蘇格蘭酒的需求。「如果你是喜歡買美國旁波酒的中國人，像 Jack Daniel's 這一類的酒，現在你可能會轉購蘇格蘭威士忌，因為它們變得更有吸引力。」

當然，關稅仍會衝擊在美國有營運事業的英國和歐洲公司，所以只有這個項目受惠，是不可能打平其他產業付出的代價。

法國的葡萄酒產業

美國葡萄酒也被列入中國 25% 關稅報復對象。根據 Rabobank International 的數據，中國是美國第 9 大葡萄酒買主，2016 年中國進口約莫 7600 萬美元的美國葡萄酒，同年美國葡萄酒全年出口價值 15.7 億美元。

Sonneville 解釋，中國買家可能「因為關稅，轉購法國和澳洲葡萄酒，而不買加州葡萄酒。」法國和澳洲是中國前兩大葡萄酒供應商。 因此，美國葡萄酒出口商「可能會很難過，而且必須更加仰賴國內需求。」

太早下定論

因此，中美貿易戰對這些經濟體是否利大於弊？Vogel 認為，「現在下定論有點武斷，我們可能還會在某些產業看到一些弊端，所以實在是很難說。」

Sonneville 認為，很重要的一點是，貿易戰究竟會持續多久。「中美兩國能不能在不丟面子的情形下解決這個爭議，這些會不會被執行後慢慢的扭轉回來，或者中美雙方會有更多的報復行動？」