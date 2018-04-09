面板Q1營收 凌巨季減17.37%、華映季減 22.63%

面板廠 3 月營收結算出爐，在工作天數恢復下，單月營收較 2 月成長，但首季營運則受淡季影響，凌巨 (8105-TW) 累計第 1 季合併營收 25.03 億元，季減 17.37%，年減 16.49%；華映 (2475-TW) 今年第 1 季 68.24 億元，年減 24.72%，季減 22.63%。

凌巨 3 月自結合併營收 8.68 億元，月增 31.56%，年減 18.6%；凌巨去年第 4 季營收 30.29 億元，毛利率 14.5%，稅後純益 8805 萬元，每股純益 0.2 元；累計去年全年合併營收 124.62 億元，毛利率 16.9%，創歷史新高，受美元貶值影響，匯兌不利 2.76 億元，稅後純益 6.06 億元，每股純益 1.37 元，每股淨值 19.25 元。

凌巨指出，展望今年，在市場策略上，將謹慎避開已飽和市場、積極強化優勢市場的絕對優勢、開拓更多元應用市場；成本費用上，著重源頭管理，同時，積極提升產品附加價值、多元客製化對應、緊盯新潮流趨勢，以獲利為主要考量導向。

華映 3 月合併營收 21.79 億元，月增 6.2%，年減 22.5%；3 月大尺寸合併出貨量約為 15 萬片，月增 43.9%；中小尺寸合併出貨量約為 2529 萬片，月增 12.1%。



華映去年轉盈，終結連 9 年虧損，去年合併營收 347.39 億元，年增 5%，毛利率 18.84%，年增近 3 個百分點，營業利益 24.11 億元，本業轉盈，加上去年出售凌巨股權業外收益，稅後純益 35.67 億元，每股純益 0.46 元，股東會預計 6 月 22 日召開。

華映去年因平均尺寸放大，車載面板出貨約 1200 萬片，略低於 2016 年，車載及工控面板占營收比重約 35-40%，今年歐洲車廠訂單將成為重要成長動能，預估車載面板今年出貨上看 1400 萬片，車載及工控面板營收占比將拉升到 45%。

在智慧手機部分，18：9 手機自去年 10 月開始出貨，預期可在今年第 1 季放量，今年客戶訂單主要是 18:9 居大部分，全年出貨滲透率預計可逾 5 成，主要鎖定 HD 中階手機面板，看好今年在智慧型手機面板出貨可穩定成長。