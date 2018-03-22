凌巨去年毛利率16.9%創歷史新高 EPS1.37元

凌巨 (8105-TW) 今 (22) 日公布去年第 4 季及全年合併財報數據，因產品組合優化、製造效能提升，去年全年毛利率 16.9%，年增 2.1 個百分點，創歷史新高，稅後純益 6.06 億元，年減 4.2%，每股純益 1.37 元，每股淨值 19.25 元。

凌巨去年第 4 季合併財報數據出爐，單季營收 30.29 億元，季減 11.1%，年減 0.5%；營業毛利 4.39 億元，季減 16.9%，年減 8.6%，毛利率 14.5%，季減 1 個百分點；營業淨利 1.31 億元，季減 45.5%，年減 11.3%；稅後純益 8805 萬元，季減 57.6%，年減 67.1%；每股純益 0.2 元。

去年全年合併營收 124.62 億元，年增 6.7%；營業毛利 21.11 億元，年增 21.8%，毛利率 16.9%；受美元貶值影響，匯兌不利 2.76 億元，稅後純益 6.06 億元，每股純益 1.37 元。

凌巨指出，展望今年，在市場策略上，將謹慎避開已飽和市場、積極強化優勢市場的絕對優勢、開拓更多元應用市場；成本費用上，著重源頭管理，同時，積極提升產品附加價值、多元客製化對應、緊盯新潮流趨勢，以獲利為主要考量導向。