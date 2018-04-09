觸控雙雄首季營收雙下滑 GIS季減52.55% TPK季減36.6%

觸控雙雄 3 月營收結算出爐，在工作天數回復正常下，表現較 2 月增溫，但首季營收則雙雙下滑；GIS-KY 業成 (6456-TW) 今年第 1 季合併營收 219.26 億元，季減 52.55%，年增 20.44%；TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今年第 1 季合併營收 208.54 億元，季減 36.6%，年減 2.6%。

業成今 (9) 日公布 3 月合併營收達 70.94 億元，月增 28.28%，年增 7.38%；宸鴻 3 月合併營收 60.75 億元，月增 16.6%，年減 17.3%；觸控雙雄首季營運同受淡季衝擊。

外傳蘋果今年將推 3 款新 iPhone 手機，今年功能設計可能出現變化，市場傳可能仍是採外掛製程，不過單價較高的 3D 壓力觸控功能在成本考量下可能被拿掉，恐影響業成及宸鴻在手機觸控的利潤。

法人認為，業成首季營收季減達 52.55%，推估第 2 季恐續弱，上半年營收約與去年同期相當，下半年受惠 iPhone 新機推出營運動能升溫，估下半年營收較上半年可望成長 50% 以上，但今年全年獲利恐不如去年。

宸鴻方面，法人原預期今年首季營收季減約 35-40%，單季營收約 205-210 億元，營益率損平，單季力拚小幅獲利；實際結算首季營收符合法人預期，法人認為，宸鴻今年營運先蹲後跳，上半年因新舊產品交替處於淡季，下半年在新產品量產上市下，表現將優於上半年。

宸鴻去年稅後純益 24 億元，每股純益 6.63 元，擺脫連續 2 年虧損，董事會已通過將配發 3 元現金股利，配息率約 45.2%，是自 2014 年以來近 3 年首度配發股利。