黑莓CEO：自動駕駛普及可以把中國GDP總量提升10%

4月9日，黑莓(Black Berry)首席執行官(CEO)程守宗(John Chen)在博鳌亞洲論壇“未來的交通”分論壇上提出，自動駕駛的普及可以將中國的GDP提升10%。

程守宗表示：“在環境經濟方面，自動駕駛平台明顯是有好處的。數據也是非常的清楚，每年在全世界範圍内有130萬人死于交通事故，自動駕駛車輛會減少80%的傷亡，這80%即使是在中國都能夠把GDP提升10%。”

程守宗談到此前在美國發生的Uber自動駕駛汽車事故時表示，安全是發展自動駕駛最受關注的問題，但過度的擔憂會阻礙行業經濟的發展。

如何化解這一矛盾?程守宗表示：“現在的公司能做的除了安全、安保之外，還要保證這些技術可以被商業化，商業環境必須要有政府的主導，并且必須也要有全球政府來制定一緻的标準。但目前全球政府在這一方面沒有達成一直意見，這就是為什麽我們要建立最低的安全标準。”

程守宗強調，如果沒有統一的标準來管理未來的運輸工具，無論是無人機、船運、自動駕駛汽車，可能再等十年這些美好的技術都無法為人所用。

來源：澎湃新聞

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