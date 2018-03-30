漲價有助獲利 國巨股價再創新高 被動族群齊步漲

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 預計 4 月調漲 MLCC 報價，市場預期第 2 季營運將持續走揚，推升國巨今 (30) 日股價開高走高，盤中最高來到 567 元新高價位，也帶動華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、立敦 (6175-TW)、奇力新 (2456-TW) 等上漲逾 5%。

被動元件通路商日前透露，國巨將啟動新一波漲價行動，包括尺寸 0201-1206 規格的 MLCC，等於全系列調漲，平均漲幅將達 40-50%，甚至部分報價仍低的產品，漲幅將超過 100%，還傳出可能達 800%。

法人指出，國巨去年 7 月營收開始逐月走高，雖然今年 2 月略微拉回，但是仍是單月歷史第 4 高，顯示漲價對國巨營運助益不小，加上國巨本身產品組合優化，獲利基礎將更為紮實。

法人預期，國巨去年第 4 季單季每股稅純益 8.62 元，已創下單季新高，今年第 1 季預估在營收持續維持高檔的狀況下，有機會朝單季獲利 1 個股本邁進。

若投資人如果仍看好國巨後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨麥證 7A 購 01(073796-TW)、國巨統一 78 購 01(072917-TW)、國巨永豐 77 購 01(072795-TW) 等。